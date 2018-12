Los taxis tendrán cupos de gasolina con subsidio

LEA TAMBIÉN

El Gobierno entregará un cupo de gasolina extra y ecopaís con subsidio a vehículos de transporte público y comercial (taxi y camionetas), para que estos sectores no se vean afectados por el alza del precio de esos derivados.

La compensación se detalla en el Decreto 619, difundido ayer (22 de diciembre del 2018), que oficializó el incremento del precio de la extra y de la ecopaís.



El documento determina que el valor del galón de ambos combustibles sube de USD 1,48 a 1,85 por galón. La medida regirá desde la publicación del Decreto en el Registro Oficial, lo cual puede ocurrir la siguiente semana.

El alza no afectará a taxis y camionetas formales. El Decreto fija que los vehículos beneficiarios de un precio de USD 1,48 (con subsidio) recibirán un cupo mensual de forma inmediata.



El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito y otras entidades remitirán la información de los beneficiarios a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).



Si el conductor supera el cupo deberá pagar el precio real del combustible.



Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de operadoras de transporte de Taxis del Ecuador, reveló que el pasado jueves el gremio habría acordado con el Gobierno sobre el volumen de combustible que podrán comprar con subsidio.



Será de 270 galones al mes por unidad, es decir, 9 galones día. “Solamente podrán gozar de este subsidio, de USD 1,48 por galón de gasolina, los taxis legales, organizados y registrados por las autoridades de tránsito competentes”.



El directivo explicó que en el país hay alrededor de 60 000 taxis cooperados y se espera que se legalicen 20 000 por decisiones de los municipios, principalmente en Quito. Los taxistas podrán tanquear en cualquier gasolinera del país con el precio subsidiado.

​

“Posiblemente los primeros días va a haber alguna dificultad. El Gobierno nos reconocerá el valor del subsidio, por los días que dure, hasta que todo se ponga en funcionamiento”, indicó.



Todas estas decisiones, comentó, se tomaron con representantes de diferentes entidades de Gobierno entre las que estuvieron la Presidencia, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre otros.



Según Calderón, no existe un texto firmado del acuerdo alcanzado con el Régimen.



Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, consideró que la compensación vía cupos es difícil de aplicar.



El directivo indicó que se requiere inversiones por parte de las gasolineras para tener distribuidores especiales para los beneficiarios, pero que el sector no dispone de recursos este momento.



Ayer (22 de diciembre del 2018) en Cuenca y Guayaquil la atención en las gasolineras fue normal a diferencia del viernes pasado, cuando la gente se acercó en un mayor número para abastecerse ante el inminente incremento del precio de la gasolina.



Precio de súper y diésel 2 y Premium industrial

​

La normativa, además, señala que Petroecuador determinará de forma mensual el precio de venta en terminal (sin incluir impuestos ni margen de comercialización) para la gasolina súper. Actualmente, el precio final es de USD 2,98 por galón .



De igual manera, Petroecuador podrá determinar el precio de venta en terminal (sin incluir impuestos ni margen de comercialización) de varios combustibles para la industria como gas licuado de petróleo, diésel 2 y Premium, entre otros.

La estatal petrolera también fijará mensualmente el precio de venta al público del diésel 2 y Premium para vehículos de carga pesada con placa internacional y autos particulares será determinado mensualmente.