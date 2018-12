6,7% de interés genera el fondo de reserva en el IESS

LEA TAMBIÉN

Los fondos de reserva a los que tienen derecho los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en relación de dependencia, pueden ahorrarse o recibirse de manera mensualizada.

Este ingreso adicional se comienza a recibir luego del primer año de servicio en una misma empresa. A partir del mes 13, el empleador debe abonar al trabajador, directamente o a través del IESS, los fondos, que equivalen al 8,33% de un salario mensual o a la doceava parte de un sueldo.



Al 30 de octubre pasado, de los 2 188 732 trabajadores afiliados al Seguro Social, 513 703 acumularon sus fondos.



La tasa de interés que paga la entidad es del 6,75%. Esta tasa es superior a la que otorga la banca privada a sus clientes por sus cuentas de ahorro, que es del 5,32%, según datos del Banco Central.



Para el retiro de hasta el 100% de los fondos y los intereses generados, los afiliados activos deben cumplir con al menos 36 aportaciones mensuales acumuladas. Este requisito también es imprescindible para los afiliados jubilados menores de 60 años.



En caso de ser un afiliado jubilado mayor a 60 años, de tener valores disponibles, se pueden retirar en cualquier momento; de igual manera los afiliados con 40 años de servicio, pero menores de 60 años. Los afiliados cesantes deben cumplir con dos meses de no aportaciones al IESS para poder retirar sus fondos.



La solicitud de devolución, total o parcial, se realiza mediante la página web de la entidad. Según la resolución 316, del Consejo Directivo del Seguro Social, una vez receptada la solicitud, se deben transferir los valores solicitados por el afiliado, en la cuenta acreditada, en un plazo no mayor a tres días laborales.



Para prevenir posibles fraudes, según explicó la entidad, las cuentas individuales de los afiliados son bloqueadas cuando los montos superan los USD 3 000 y cuando se reconocen cambios de la cuenta bancaria registrada por el afiliado en el IESS.



Si un afiliado desea retirar sus fondos y se encuentra con la cuenta bloqueada, con su clave personal puede descargar la solicitud de desbloqueo de fondos de reserva desde el portal del IESS y acercarse a la Coordinación Provincial para pedir el desbloqueo (solicitud, copia de cédula o cédula, según la oficina). Como medida de seguridad, se toma la huella dactilar del afiliado.



“Una vez entregada la solicitud de desbloqueo, en un máximo de 24 horas puede ingresar al sistema para revisar el desbloqueo y para el registro de la solicitud de devolución”, indicó el IESS.



Andrea Enríquez ha retirado sus fondos en dos ocasiones, la más reciente en agosto pasado. En esa oportunidad, al superar el saldo de USD 3 000, la cuenta fue bloqueada.



Llenó el formulario que le indicaba el sistema y lo entregó en la Coordinación Provincial de Pichincha del IESS. Sin embargo, el trámite demoró más de lo previsto porque, según le explicaron, su cuenta tenía “un problema informático”. La afiliada realizó tres visitas al IESS, en tres semanas, para poder resolver el inconveniente con la cuenta y lograr la devolución de sus fondos.



Javier Terán ha retirado sus fondos en cuatro ocasiones, cada vez que cumple con las aportaciones mínimas exigidas. Recientemente le devolvieron USD

8 000. Para este afiliado el trámite de desbloqueo sí fue rápido. A los tres días hábiles de haber hecho nuevamente la solicitud de devolución, le desembolsaron sus fondos de reserva.



El dinero lo ha destinado a la compra de equipos electrónicos, gastos por vacaciones, reparaciones de vehículos y pagos de tarjetas de crédito.

“Para mí siempre ha sido difícil ahorrar, esta es la mejor manera. Además, tiene otros beneficios, es garantía para créditos quirografarios”, destacó el afiliado.



Andrea Donoso ha destinado sus ahorros de fondos de reserva para el pago de una maestría y como parte del pago de un carro. Los retiró por segunda vez el mes pasado. También debió solicitar el desbloqueo de la cuenta porque el monto superaba los USD 3 000. Se los devolvieron a los cinco días, tras haber hecho nuevamente la solicitud.



Rodrigo Ibarra, experto actuarial, calificó como “error” mensualizar los fondos. Por el contrario, recomendó ahorrarlos el mayor tiempo posible.



Como posible uso para estos fondos, aconsejó invertirlos en compra de inmuebles para arrendar, negocios productivos o estudios. En el caso de los bienes son activos que no pierden valor en el tiempo , subrayó el especialista.