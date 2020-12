Tarjetahabientes deben analizar su capacidad de pago antes de comprar con meses de gracia

En la temporada navideña abundan los anuncios comerciales de descuentos, promociones y toda clase de facilidades de pago con tarjetas de crédito, para incentivar el consumo de los ciudadanos.

En las tiendas físicas y virtuales de varios establecimientos se ofrecen meses de gracia, si el pago es con tarjeta. En algunos casos, el cliente puede diferir su compra hasta 12 meses, sin intereses, y comenzar a pagar desde abril o junio del 2021.



Si bien esta puede ser una oferta atractiva, expertos en finanzas personales recomiendan a los usuarios meditar si en el futuro, cuando empiecen los pagos, tendrán la suficiente capacidad económica para cubrir las cuotas.



El economista Wilson Araque, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (USDB), comenta que aprovechar una compra con períodos de gracia es una buena opción cuando se usa responsablemente la tarjeta y se toma consciencia de los gastos fijos y variables que se tendrán después.



“Antes de tomar cualquier decisión de deuda, lo primero que deben hacer los consumidores es hacer un cálculo de los ingresos disponibles que van a tener cuando empiecen los pagos”, enfatiza Araque.



Además, el economista recomienda llevar un registro de todas las obligaciones, no solo de las tarjetas de crédito, ya que solo así se tendrá certeza de los gastos totales y de la capacidad de pago.



Un aspecto a tomar en cuenta para realizar compras inteligentemente es analizar las promociones y propuestas de distintos locales comerciales sobre todo si el bien que va a comprar es de monto alto, si se adquieren bienes perecibles es preferible que pague en corriente, anota Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador.



“Analice bien las promociones de acuerdo con su economía: no siempre puede convenirle diferir, eso lo debe analizar si es que requiere realmente ese plazo que le ofrecen. Si le es conveniente y las cuotas se enmarcan en su presupuesto puede ser una gran opción de pago para hacerse de un bien”, sugiere Bustamante.



Francisco Nazati, Jefe de Banca Personas de Banco ProCredit, comenta que el uso adecuado de la tarjeta de crédito debe ayudar a amortiguar gastos a futuro, sin afectar el flujo mensual de ingresos.



El vocero del banco recalcó que al momento de cancelar la cuota mensual de la tarjeta se debe pagar el total y no el mínimo para evitar más recargos; y esto debe estar incluido dentro de su presupuesto.