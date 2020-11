Municipio de Guayaquil abre expediente contra el PSC por mitin en la pandemia con Nebot y Lasso en la tarima

El Municipio de Guayaquil abrió un expediente al Partido Social Cristiano (PSC) por el incumplimiento de las medidas establecidas en la ciudad, sobre la prohibición de manifestaciones y eventos políticos masivos.

Esto ocurrió luego de una concentración en el suroeste de Guayaquil, la tarde este viernes 6 de noviembre de 2020.



El acto estuvo encabezado por el exalcalde de la urbe porteña y líder del PSC, Jaime Nebot, al que fue invitado el candidato presidencial, Guillermo Lasso. En la jornada se presentó a los candidatos de la lista 6 para la Asamblea Nacional, que terciarán en los comicios de febrero del 2021.



En un video, que fue difundido por el Municipio, se observa a personal del Cabildo dispersar a los simpatizantes que estaban aglomerados, pese a que las reuniones en el espacio público están restringidas por la pandemia del covid-19.



De hecho, esta semana, la alcaldesa Cynthia Viteri, también del PSC, dijo que las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas en Guayaquil por un aumento de contagios de covid-19 y anunció medidas como la prohibición de venta de licor en la ciudad de jueves a domingo y la cancelación de actividades masivas por Navidad y Año Nuevo.



De acuerdo con el Municipio, en el acto proselitista del PSC del último viernes, no se respetaron las medidas de bioseguridad, se concentraron e incluso se armó una tarima en las calles 11 y Cristóbal Colón, en la parroquia Letamendi.

Debemos recordar que las restricciones dictaminadas por el COE Cantonal deben ser cumplidas de manera estricta. ¡Nuestro objetivo es precautelar la salud de todos! pic.twitter.com/cZO0ZiWXNb — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) November 7, 2020



Desde esa tarima, Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo-PSC, aseguró que este evento no constituyó una campaña anticipada, sino la presentación de los candidatos de la lista 6. Y al referirse a las restricciones, como el consumo de licor, dio un mensaje que ha sido cuestionado en redes sociales, en medio de la emergencia sanitaria.



"Por ahora no nos permiten tomar una cervecita en cualquier lugar, pero en tu casa te puedes tomar una cerveza, porque es viernes, el cuerpo lo sabe hermano", dijo Lasso, mientras Nebot aplaudía. "Y por ahí, no lo vayas a hacer, no sigas este consejo, pero si te lo tomas en una esquina, ya qué ch... hermano", continuó el candidato presidencial, también entre palmas.

Con discurso para las masas. Por primera vez, Guillermo Lasso y Jaime Nebot compartieron tarima en la parroquia Letamendi, #Guayaquil. Minutos después, la @alcaldiagye suspendió el evento masivo porque están prohibidos y dispersó a los asistentes. #TodoPorUnVoto pic.twitter.com/EDKDJNXKCe — LaHistoria (@lahistoriaec) November 7, 2020



Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Cabildo, indicó que, luego de dispersar a los asistentes al mitin en plena pandemia, se procedió a abrir un nuevo expediente en contra del PSC, en una de las comisarías. Dijo que el control y el orden deben empezar por casa, en clara alusión al accionar de la organización política, de la que es militante la alcaldesa Cynthia Viteri.