Una tarifa única cobrarán los buses que operen en Quito desde el 3 de junio, con el cambio a semáforo amarillo

Unos 1 050 buses convencionales, 60 biarticulados y 300 alimentadores del transporte municipal regresarán a las vías de Quito este miércoles 3 de junio del 2020. Así se iniciará la reactivación del servicio de transporte de pasajeros, según Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Cabildo, quien adelantó que estas cantidades corresponden al 40% de la flota disponible en la ciudad.

La noticia llegó luego de dos días de incertidumbre, pues la propuesta del alcalde Jorge Yunda de que se abra el servicio del transporte de forma gratuita, para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios de covid-19 por el intercambio de dinero, no encontraba respaldo en el Concejo Metropolitano de Quito.



Tras largas reuniones la tarde del lunes 1 y del martes 2 de junio, se logró un acuerdo para que el transporte se reactive, y funcionará al 50% del aforo disponible por cada unidad.



Jorge Yánez, dirigente del gremio, dijo a este Diario que el acuerdo alcanzado en una reunión con las autoridades municipales incluiría el cobro de una tarifa única de 25 centavos, es decir, no habrá tarifa reducida. En su cuenta de Twitter, el vicealcalde y presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Santiago Guarderas, confirmó que se aplicará esa tarifa única, es decir que no habrá medio pasaje para estudiantes, personas de la tercera edad ni personas con discapacidad.



Abad aclaró que el pago de 25 centavos de dólar es para que los pasajeros paguen la cantidad exacta, reduciendo la posibilidad de recibir vuelto. Así se reduciría las posibilidades de contagio por manipulación de dinero.



Según la resolución del COE Nacional del 27 de mayo pasado, se mantiene el aislamiento obligatorio de personas mayores de 60 años y de personas con enfermedades preexistentes que las hagan vulnerables al covid-19.



Hasta las 21:00 de este martes 2 de junio, la reunión del gremio para organizarse y definir cómo será el trabajo en primer día de semáforo amarillo se mantenía.



En los últimos días, la Empresa de Transporte de Pasajeros y las cooperativas privadas trabajaron en la instalación de cabinas para aislar al conductor y evitar posibles contagios del nuevo coronavirus durante las jornadas de trabajo. Está previsto que se reactiven las 348 rutas alimentadoras y todas las troncales municipales (Trole, Ecovía y Corredor Sur Oriental).



El sistema municipal trabajará de 05:00 a 21:00, pues desde esa hora se inicia el toque de queda. Los pasajeros deben considerar que últimas unidades de las troncales saldrán a las 19:00 horas y finalizarán su recorrido a las 21:00.



Según la Epmmop, las terminales interprovinciales seguirán inactivas pero sí operarán las estaciones Río Coca, Carcelén, La Marín, El Recreo y Quitumbe y estarán operativas entre las 06:00 y las 21:00.