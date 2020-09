Tarifa de taxis volvió a su precio regular en Quito desde este 1 de septiembre

LEA TAMBIÉN

USD 1,45 en las mañanas y USD 1,75 por las noches es la tarifa que deben que pagar los usuarios de taxis en la capital desde este 1 de septiembre del 2020 en Quito. El precio de la carrera mínima se había reducido durante tres meses por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19.



El regreso a la tarifa normal del servicio de taxis había sido confirmada por Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha. Según el dirigente del taxismo, las unidades cuentan con medidas de seguridad para atender a los usuarios.



El maximo dirigente del taxismo de Pichincha amplió que hasta el momento el 40% de taxistas en la Capital se ha realizado las pruebas PCR. "Me atrevería a decir que se han hecho entre 1 500 y 2 000 pruebas. Entendemos y somos conscientes que es complejo hacerlo, pero creemos que es importante porque no hemos dejado de salir", amplió.



En cuanto al regreso a la tarifa habitual de la carrera mínima amplió que: "Tenemos compañeros que, para mejorar la calidad del servicio, compraron nuevas unidades que aún no les han sido entregadas y con deudas muy grandes que pagar. Es muy duro lo que se vive", aseguró el dirigente en entrevista con EL COMERCIO.



En Quito, según estimaciones de Brunis, el sector del taxismo, está compuesto por 30 000 taxistas; 9 000 están afiliados a la Unión de Taxis de Pichincha, puntualizó Brunis.