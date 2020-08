Costo de la carrera mínima de taxis en Quito regresa a USD 1,45 desde el 1 de septiembre, anuncia dirigencia

LEA TAMBIÉN

Después de tres meses de la reducción a USD 1 en la tarifa de la carrera mínima de taxis en Quito por la emergencia sanitaria, el cobro habitual en la jornada matutina y nocturna (USD 1,45 y 1,75 respectivamente) volverá a partir del martes 1 de septiembre del 2020. Lo confirmó Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, a EL COMERCIO la tarde de este miércoles 26 de agosto.



Recuperado después de batallar contra el nuevo coronavirus, Brunis señala que el sector del taxismo en la capital se ha visto profundamente golpeado por la muerte de 60 compañeros taxistas, 59 hombres y una mujer, por la afectación del covid-19.



"Lamentamos la pérdida de nuestros compañeros. Esta pandemia nos ha impactado a nivel social, económico y sanitario. Tenemos compañeros que, para mejorar la calidad del servicio, compraron nuevas unidades que aún no les han sido entregadas y con deudas muy grandes que pagar. Es muy duro lo que se vive", dijo el dirigente.



Han sido meses duros. Brunis señala que julio del 2020 fue el período más crítico para la institución, pues registró la muerte de 25 taxistas solo en ese mes. En lo que va de agosto, hasta este miércoles 26, han muerto 18 compañeros. "Hemos tenido que conocer del fallecimiento de compañeros casi a diario", asegura.



Ahora, dice, es momento de reactivar al sector que, en Quito, según estimaciones de Brunis está compuesto por 30 000 taxistas; 9 000 están afiliados a la Unión de Taxis de Pichincha. Hacerlo va de la mano con el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, guantes. Además, las unidades incorporan módulos de protección con plásticos o policarbonato para no estar en contacto con los usuarios.



Uno de los pedidos que Brunis demanda al Municipio de Quito es la realización de pruebas PCR para sus compañeros. "Me atrevería a decir que se han hecho entre 1 500 y 2 000 pruebas. Entendemos y somos conscientes que es complejo hacerlo, pero creemos que es importante porque no hemos dejado de salir", afirma.



La vigencia del cobro reducido de la tarifa -de USD 1- por la emergencia sanitaria, culminará el próximo lunes 31 de agosto y Brunis espera que los ingresos de los ciudadanos a los que representa suban, en medio de una crisis económica que golpea al país.