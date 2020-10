'El IVA de Ecuador es el segundo más bajo en la región, si sube no va a afectar a los más vulnerables', según el FMI

LEA TAMBIÉN

El incremento del IVA propuesto en el programa económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) no afectará a los más vulnerables, insistió este lunes 12 de octubre del 2020, Julien Reynaud, representante del FMI en Ecuador.

Las declaraciones las dio durante un foro organizado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para analizar las perspectivas económicas del país.



"Se buscaron las medidas con menor efecto para los más vulnerables. El incremento del IVA no va a afectar a las familias más vulnerables, porque no es un impuesto regresivo, no grava a los productos de la canasta básica", indicó.



Además, el consumo tampoco se vería afectado, dijo, pues en los países que tienen el IVA más alto que en Ecuador no se ha registrado menor consumo.

De acuerdo con los datos presentados por Reynaud, con el 12% de IVA, Ecuador es el segundo país con la tasa más baja en América Latina y El Caribe, solo después de Paraguay, que tiene un IVA de 10%.



La propuesta del Fondo es un alza de tres puntos a este tributo a partir del 2022.



Reynaud explicó que se trata de una propuesta que estará en manos del siguiente Gobierno para ser analizada.



El funcionario añadió que el Fondo cree que es necesaria una reforma tributaria porque el Ecuador tiene una recaudación tributaria menor al promedio de la región.



Según el Fondo, la recaudación de impuestos en Ecuador está por debajo del 15% del PIB y en la región, el promedio está en el 18%.



Otras medidas

En el foro, Reynaud detalló, además, que lo que se espera, como parte del acuerdo, es que el Gobierno de turno implemente medidas que combinen gasto e ingreso, para alcanzar sostenibilidad.



En relación al gasto, el funcionario precisó que Ecuador es de los países con el gasto público más alto en la última década, en relación al resto de naciones de la región.



En la última década, el gasto público de Ecuador fue en promedio del 35% al 40% del PIB, y en el resto de países, el 25%. Sin embargo, el problema principal es que el gasto no ha sido eficiente y de calidad, dijo.

"Ecuador gasta en salarios públicos casi el 11% de su PIB cuando el resto de países de la región, el 7%. Y, aunque el gasto de capital (inversión) es dos veces más alto que los otros países, la calidad no es más alta", precisó.

Leyes anticorrupción

Otras metas que contiene el programa tienen que ver con reformas legales. Reynaud explicó que se espera que a finales de diciembre se promulgue una ley anticorrupción que reforme el Código Penal, para que esté en línea con hasta 30 artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La reforma busca penalizar los actos de corrupción.



Reforma monetaria

En enero, en cambio, se espera presentar el proyecto de Ley para reformar el Código Monetario y Financiero, que también es una meta del programa.



Verónica Artola, gerente del BCE, también estuvo presente en el foro. Ella explicó que el Código contendrá 30 artículos enfocados principalmente en dar autonomía en las decisiones al Central y que se establezcan medidas para que el Banco pueda volver a un sistema de cuatro balances y fortalecer los depósitos en el ente.

También se propondrá la creación de un comité de coordinación de políticas para el sector financiero, en el que participará el BCE, Finanzas, Superintendencia y el Seguro de Depósitos.