SONDEO: ¿Las tareas domésticas recaen más sobre las mujeres durante el confinamiento?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

María Belén tiene 33 años y un hijo de 9. Permanece en casa durante la emergencia, ocupándose no solo de tareas domésticas, sino también de ayudar a su hijo en su educación virtual. Además trabaja más de ocho horas al día desde casa para cumplir sus tareas de community manager.

Solo hay una computadora en casa, cuenta. Así que empieza a trabajar desde las 07:00 para que su hijo pueda usar el equipo para sus clases a las 08:30. Mientras tanto ella arregla y limpia la casa, siempre pendiente de su celular, desde donde no deja de trabajar.



Cuando el chico termina sus clases, su madre toma la computadora para continuar con el trabajo. Lo hace hasta las 12:00 y luego prepara el almuerzo. Comen en familia y Belén vuelve a sus labores profesionales, hasta pasadas las 19:00. Luego de esa hora prepara algo ligero para merendar y juega con su hijo, lo baña y lleva a dormir.



¿Tiene pareja? Sí. Su esposo también está en casa estos días. Belén comenta que por la crisis que viven varias empresas, él estuvo de vacaciones por 15 días hasta el viernes 10 de abril del 2020.



¿Qué hace él? “Me ayuda”, responde María Belén. Juega play station o parchís. O mira su celular mientras la esposa trabaja, cuenta ella. Tras volver a sus labores, el esposo también tiene tiempo libre, dice Belén, ya que no tiene un horario fijo, “debe enviar ciertas cosas en el momento en que se lo piden. Se ocupa unas cuatro horas en diferentes momentos del día”.



Cuando la mujer deja el escritorio para ir a la cocina a preparar el almuerzo, él la acompaña y se vuelve “una especie de asistente de chef”, bromea Belén.



En el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, ONU Mujeres Ecuador alertó porque normalmente, el trabajo de la casa recae sobre las mujeres. Y que el confinamiento actual intensifica esta situación.



La organización de Naciones Unidas anota que la pandemia del covid-19 no es solo una cuestión sanitaria. Las mujeres –dicen– cargan con las labores de cuidados y respuesta frente a la crisis en curso.



“Todos los días, las mujeres —ya sea en la primera línea de respuesta o como profesionales de la salud, voluntarias comunitarias, gerentas de transporte y logística, científicas y muchas ocupaciones más— hacen aportes fundamentales para contener el brote. Asimismo, la mayoría de quienes prestan cuidados en los hogares y en nuestras comunidades son mujeres”, anota la organización.



Además señala que ellas corren un mayor riesgo de infección y de pérdida de sus medios de vida. Por último, la tendencia existente de la que alerta ONU Mujeres indica que, durante la crisis, hay un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un aumento de la violencia doméstica. Por eso la organización invita a incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al covid-19.



Gloria vive con una de sus dos hijos colegiales. Se acoge, en uno de sus dos trabajos, a la modalidad de teletrabajo, durante la emergencia que vive el país por la pandemia del covid-19.



A las 05:00 la mujer se levanta para hacer ejercicio. Luego arregla un poco la casa y prepara el desayuno. Llega a su trabajo a las 08:30 y permanece ahí hasta las 13:00. Se dirige a su casa y calienta el almuerzo, que dejó preparado la noche anterior.



A las 15:00 Gloria empieza un trabajo extra, en la modalidad de teletrabajo. Lo realiza hasta las 19:00 y luego de eso cocina para el día siguiente.



Para que tanto ella como su hija de 17 años puedan cumplir con estudios y trabajo, respectivamente, Gloria pidió una computadora prestada, ya que ambas necesitan el equipo.



Aunque no hay cifras sobre el incremento del trabajo de mujeres en el hogar durante esta temporada. ONU Mujeres Ecuador recuerda que los datos del INEC revelan que en el país, las mujeres destinan 17 horas a la semana para tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado, en zonas urbanas. Y en el área rural son 25 horas a la semana.