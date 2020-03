No más de dos horas de tareas en casa pide la Ministra de Educación

LEA TAMBIÉN

Por medio de una rueda de prensa virtual, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, recordó este viernes 20 de marzo del 2020 que las actividades y tareas que los estudiantes del sistema fiscal realizan en la plataforma educativa del Ministerio no tendrán calificación mientras dura la emergencia sanitaria en Ecuador.

Para detener la propagación del covid-19, las clases se encuentran suspendidas en Sierra y Amazonía. En la Costa los alumnos continúan de vacaciones. Hasta la tarde de este viernes 20 de marzo del 2020, el Gobierno confirmó 426 casos positivos del coronavirus.



Creamer pidió que no se envíen más de dos horas de tareas, juntando todas las asignaturas para evitar la sobrecarga a los alumnos que trabajan desde sus hogares. Recomendó que el resto del tiempo se emplee en explorar otras opciones de la plataforma como actividades lúdicas y que, además, los chicos tengan tiempo recreativo.



Además la ministra Creamer señaló que para los estudiantes que no tienen acceso a la plataforma, la Cartera ofrece apoyo y las escuelas envían información a los padres de familia a través de WhatsApp.

#PlanEducativo #Covid_19 @monserratcream1: Para quienes no tienen acceso al portal educativo, ofrecemos otros medios de apoyo como la transmisión en 160 canales y más de 1000 radios con 1 hora de difusión, a partir del 23 de marzo, para garantizar la accesibilidad. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/vzL8ttmg4r — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) March 20, 2020

Desde el lunes 23 de marzo, el Ministerio de Educación arrancará con programas de una hora en 160 canales y más de 1000 radios del país, detalló la titular de Educación. La intención es que las actividades propuestas lleguen a todos los estudiantes.



Más de 40 000 docentes –dijo Creamer– se encuentran en cursos para fortalecer competencias digitales y manejo de aulas virtuales, con apoyo de universidades y organizaciones.



La Ministra recordó también que no está corriendo el cronograma de clases, “pero en la medida en que los estudiantes aprovechen el tiempo de manera formativa, hagan deberes, preguntas y reciban tutoría de docentes, cuando retornemos a clases podremos avanzar más ágilmente”



Al retornar –precisó– se hará evaluación cualitativa para determinar en qué nivel de comprensión están los alumnos y se tomarán medidas, que podrían ser: nivelación o compactación del currículo.



Bajo la consigna nacional Quédate en casa, Creamer recordó que los estudiantes no deben salir para cumplir con actividades correspondientes a sus deberes como escanear, imprimir, comprar, etc.



En instituciones privadas –dijo la ministra– están autorizados para avanzar con el cronograma, ya que sus autoridades han garantizado que todos los chicos y docentes cuentan con equipos y acceso a sus plataformas.



Sin embargo –enfatizó– la disposición de no sobrecargar de deberes es para todos los tipos de institución.