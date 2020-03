Tanques en Nueva York y demócratas no aprueban partida de 2 000 millones para auxiliar la economía

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que enviaba a la Guardia Nacional para los tres estados más críticos en la pandemia del covid-19: Nueva York, Washington y California. Como nunca se ha visto, cientos de militares sobre sus vehículos blindados, comenzaron a ocupar las calles de Nueva York en este 22 de marzo del 2020.

El Gobierno federal asumirá los costos. La Guardia Nacional además colaborará con la construcción de centros para los enfermos y garantizar el abastecimiento. Este día, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió asistencia del Gobierno federal, después de informar que la cifra de contagios en ese estado ascendía a 15 168. Según el gobernador, de ese total, 9 045 de los casos corresponden a la ciudad de Nueva York.



Además, 1.974 personas permanecen en hospitales y 114 han perdido la vida, lo que ubica a este estado en el primer lugar de fallecimientos por el coronavirus en el país.



Cuomo afirmó que Nueva York necesita 30.000 ventiladores y requerirá de 37.000 unidades de cuidado intensivo, pero solo cuenta con 13.000.



"Esta es una situación imposible de manejar", aseguró Cuomo.



A su vez, Trump recibió un golpe del Senado. Los demócratas bloquearon la asignación de USD 2 000 millones para auxiliar en la devastación económica que genera la pandemia del covid-19.

La dimensión económica es tan grande, que el Mandatario tuvo que decir “no puedo responder a eso” cuando se le consultó cuándo cree que la economía estadounidense retomará el ritmo. “Lo que creo es que tendremos buenos resultados y que el pueblo estadounidense ha sido extraordinario”, dijo Trump en la rueda de prensa diaria que ofrece todos los días por la pandemia que en Estados Unidos ya tiene 33 276 casos y 417 fallecidos, según las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins.



La mayoría republicana no pudo triunfar en la sesión de este domingo 22 de marzo, porque cinco de sus senadores están en cuarentena, ya sea porque han dado positivo en el examen o han estado en contacto con personas contagiadas.



Tras tres días de intensas negociaciones con los republicanos, los demócratas dijeron que no podían aprobar la ley porque “no protegía adecuadamente a los que no protegía adecuadamente a los trabajadores ni impuso restricciones suficientemente estrictas sobre empresas rescatadas.