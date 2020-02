Los talibanes anuncian la finalización del acuerdo con Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Los talibanes anunciaron este lunes 17 de febrero del 2020 la finalización del acuerdo con Estados Unidos tras más de un año de negociaciones, lo que permitirá la firma del documento en Doha a finales de este mes con el objetivo de allanar el camino para acabar con dos décadas de guerra en Afganistán.

Según los insurgentes, este acuerdo, que permitirá el inicio de unas negociaciones directas entre los afganos a la que los talibanes se habían negado hasta ahora, contempla no solo la retirada escalonada de las tropas estadounidenses, sino la liberación de cerca del la mitad de los talibanes encarcelados por las fuerzas afganas.



"Nuestras negociaciones con los estadounidenses han finalizado y el acuerdo entre las dos partes ha sido finalizado", indicó el portavoz talibán Suhail Shaheen, al tiempo que precisó que en los próximos días las partes, por separado, informarán de los detalles del acuerdo y "la fecha exacta de la ceremonia para la firma".



El portavoz talibán confirmó además que las conversaciones entre el Gobierno afgano, los políticos y los talibanes comenzarán después de que se firme el documento en Doha.



Por su parte Abdul Salaam Hanafi, miembro de la oficina política de los insurgentes en Catar, explicó en una entrevista con una página web pro talibán Nunn Asia (Asia Today) que los negociadores talibanes y estadounidenses "decidieron que el acuerdo se firme a finales de este mes (febrero)".



Liberación de los prisioneros



El miembro del grupo insurgente aseguró además que el primer paso después de la firma del acuerdo será la liberación por parte del Gobierno de Kabul de 5 000 miembros talibanes encarcelados y, a cambio, los talibanes también liberarán a 1.000 prisioneros del Gobierno afgano.



Según el Gobierno afgano, hay alrededor de 11 000 prisioneros talibanes en cárceles gubernamentales en el país.



De acuerdo a la información de Hanafi, en la ceremonia para la firma del acuerdo que se celebrará en Doha los países vecinos de Afganistán, miembros de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Cooperación Islámica serán invitados al evento.



Aunque no se han publicado detalles precisos del acuerdo, información preliminar del borrador elaborado por los negociadores y difundido en septiembre pasado, contempla la retirada de 5 000 soldados estadounidenses en los primeros 135 días después de la firma.



Se celebraron varias rondas de conversaciones después de la publicación de algunos detalles del borrador inicial, pero los talibanes en varias ocasiones han enfatizado que no hubo cambios en el contenido.



El anuncio de este lunes 17 de febrero del 2020 llega después de que el pasado viernes Estados Unidos y los talibanes alcanzaran un acuerdo para reducir la violencia en Afganistán durante siete días.



Si los talibanes cumplen su promesa de reducir la violencia, Estados Unidos ya había adelantado que podría firmar con los insurgentes a finales de febrero un acuerdo final que incluya una salida escalonada de tropas estadounidenses de Afganistán, donde permanecen entre 12 000 y 13 000 agentes.



Después de esa firma, comenzarían el 10 de marzo en Oslo las negociaciones entre los talibanes y el Ejecutivo de Kabul.