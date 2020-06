Tag para el peaje en la Autopista General Rumiñahui se podrá usar en otras vías

LEA TAMBIÉN

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que el dispositivo para el Peajexpress que se utiliza para circular por la Autopista General Rumiñahui también servirá para los controles en la vías Intervalles y Alóag-Unión del Toachi, que pertenecen a la Prefectura. También se podrá usar en los peajes de Panavial dentro de la provincia.

La información la dio la tarde del lunes 1 de junio del 2020 al señalar los cambios que habrá para circular por estas vías que cobran peaje. A partir de este miércoles 3 de junio, fecha en la que el Distrito Metropolitano de Quito cambiará de semáforo rojo a amarillo moderado, se utilizará el tag como parte de la automatización para evitar el cobro manual de dinero en efectivo.



Según la Prefecta, todos los usuarios (frecuentes y no frecuentes) que deseen transitar por la Autopista, las vías Intervalles y Alóag-Unión del Toachi, deberán contar con el dispositivo Peajexpress o estar registrados en línea a través de la página web de la Prefectura de Pichincha, en la sección Peajexpress.



El registro no tiene costo y posibilitará al usuario que no tiene este dispositivo realizar un post pago hasta 15 días después de haber circulado. De no hacerlo en este plazo deberá pagar la multa que equivale al 15% de salario básico unificado.



Los usuarios que deseen adquirir el dispositivo Peajexpress, podrán hacerlo desde el 3 de junio en las oficinas de los peajes de la Autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles en el horario de 06:00 a 22:00 de lunes a viernes. El costo es de USD 7.



El 28 de mayo último, el Pleno del Consejo Provincial de Pichincha aprobó por unanimidad en segundo y definitivo debate, la ordenanza para automatizar el cobro del peaje en las vías a su cargo.

Con la aprobación, Pichincha se convierte en la primera provincia en implementar la automatización de la recaudación del peaje. La medida cobra relevancia por la necesidad de evitar el contacto de la comunidad con dinero en efectivo. Esto en concordancia con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, que señala que en superficies como el dinero pueden permanecer gotículas del covid-19 y propagar el contagio.