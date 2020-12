Argentina, Colombia y Chile suspenden vuelos desde y hacia Reino Unido por nueva cepa de covid-19

Los Gobiernos de Argentina y Colombia anunciaron este domingo 20 de diciembre del 2020 que suspenderán el ingreso y la salida de vuelos desde y hacia el Reino Unido tras la aparición de una nueva cepa de covid-19 en ese país.

Argentina



Según un comunicado difundido por la Presidencia de Argentina, el Ejecutivo de Alberto Fernández dispuso que la medida rija "preventivamente" a partir de este lunes 21 de diciembre del 2020.



De esto modo, se decidió permitir solamente la llegada del vuelo previsto para el lunes a las 09:00 horas al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Ezeiza, cuyos pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de siete días.



Además, deberán acreditar los requisitos ya exigidos para el ingreso al país: un test PCR con resultado negativo y un "seguro covid".



Para ese vuelo, el Ministerio de Salud junto al de Transporte y la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, realizarán un operativo especial para controlar la llegada de los pasajeros y la tripulación, así como también el traslado hacia los lugares donde realizarán el aislamiento.



También Migraciones notificará a las jurisdicciones en las que los visitantes fijen domicilio para controlar el "estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio".



Argentina toma la decisión cuando acumula 1 541 285 positivos de coronavirus -1 368 346 ya recuperados- y 41 813 fallecidos.

​

Colombia​



El Gobierno de Colombia también decidió este domingo suspender los vuelos desde y hacia el Reino Unido como medida preventiva ante la detección en ese país de una nueva cepa del coronavirus, informó el presidente Iván Duque.



"A partir del día de mañana (lunes), se suspenden los vuelos de Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia", dijo el jefe de Estado en una declaración.



La decisión fue comunicada por Duque al embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds.



El gobernante colombiano dijo además que cualquier persona que llegue al país a partir del lunes y que haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días "entrará en aislamiento de 14 días en nuestro país".



En ese sentido, Duque añadió que las personas que hayan llegado a Colombia provenientes del Reino Unido en los últimos ocho días "deben también estar en aislamiento durante 14 días".



"Estas personas serán notificadas, conforme a la información migratoria que tenemos, pero aparte de eso, hago un llamado para que las personas de manera clara, al recibir esta información, entiendan la importancia de guardar inmediatamente ese aislamiento por 14 días", subrayó.



Asimismo las personas que hayan estado en el Reino Unido antes de la última semana, es decir, con más de nueve días o 14 días, también van a ser contactadas para hacer seguimiento, con respecto a si presentan alguna situación sintomática.



El presidente añadió que la decisión se toma, "para prevenir cualquier aparición de esa nueva cepa en Colombia".



"Lo que se conoce hasta el momento sobre esa mutación es que esa cepa tiene un 70% de posibilidad de contagio. No obstante, no hay evidencia concluyente de que esa cepa sea mucho más letal, o sea, más agresiva", dijo Duque.



Según el presidente, "estas medidas, de nuevo, son de prevención; no son para generar ni pánico ni generar ninguna situación de preocupación en la ciudadanía. Son medidas de carácter preventivo que se adoptan con responsabilidad y que lo que buscan es ejercer un mejor control epidemiológico".



Chile



El Gobierno de Chile anunció este domingo que suspenderá a partir del próximo martes los vuelos directos con Reino Unido y prohibirá la entrada de los extranjeros no residentes que hayan estado en la isla en las últimas dos semanas.



En un comunicado, el Ejecutivo explicó que las medidas tendrán un carácter transitorio de dos semanas" y que volverán a ser evaluadas entonces.



Los nacionales o extranjeros residentes que hayan visitado Reino Unido en las últimas dos semanas sí podrán entrar en Chile, pero estarán obligados a hacer una cuarentena de 14 días a partir del 22 de diciembre a las 00:00 hora local.



Chile, que abrió sus fronteras hace un mes, llevaba tres meses en plena apertura gradual de la economía, pero a hace dos semanas Santiago volvió a la cuarentena los fines de semana tras detectarse un importante rebrote de la pandemia.



El Gobierno chileno decidirá el lunes si mantiene con las mismas restricciones de movilidad a toda la Región Metropolitana, a la que pertenece la capital, o si levanta las medidas en algunos barrios durante la Navidad.

​

Los científicos británicos estiman que esta nueva cepa parece ser la responsable del inquietante incremento de los contagios en Londres y varios condados del sureste y el este de Inglaterra.

No hay pruebas de que la nueva variante detectada en Reino Unido sea más letal que las anteriores pero sí indicios de que es más infecciosa, lo que ha desatado la alarma en el continente y los contactos entre socios comunitarios ante la posibilidad de que más países se sumen a lo que ya amenaza con convertirse en un aislamiento de Gran Bretaña.