SRI suspenderá temporalmente el servicio en línea, por la migración a una nueva plataforma

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 15 de diciembre del 2020 que se suspenderá la atención a través de sus canales electrónicos desde el 24 de diciembre próximo hasta el 1 de enero del 2021. Esta medida se tomará, porque la entidad migrará su base de datos a una nueva plataforma.

La nueva plataforma reemplazará a un aplicativo que se encuentra vigente desde el 2001. Además, este sistema podrá soportar la demanda futura por hasta cinco años más, mencionó el SRI.



Este cambio implicará que en el mencionado periodo las personas que tengan trámites pendientes no podrán realizar estos a través de la página web del SRI, portal transaccional srienlínea.gob.ec y de la página www.gob.ec.



Es decir, no se podrán realizar pagos de la matrícula vehicular, no se podrá obtener el RUC ni realizar declaraciones del IVA o ICE, entre otros.



Para evitar recargos o sanciones para las personas que debían cumplir con trámites en el mencionado período se emitirá una resolución especial. La normativa será publicada en el transcurso de estos días, expresó Marisol Andrade, directora del SRI.



Además, la entidad precisó que mientras se realiza la migración de datos mantendrá la atención en las agencias del SRI para que las personas se puedan acercar a solventar dudas.