La suspensión del remate de joyas en el Biess se mantiene

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La suspensión del remate de joyas en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se mantiene. Así lo informó la entidad, a través de un comunicado, este martes 20 de octubre del 2020.

Esto quiere decir que las personas que dejaron sus joyas como garantía para recibir un crédito prendario en el banco no perderán estos bienes.



El Biess convocó a los usuarios a revisar el estado de pago de sus préstamos prendarios e igualarse en sus cuotas.



La entidad, además, recordó que las joyas que están en prenda pertenecen a los usuarios ya que el Biess no las compra, sino que únicamente las custodia.



El interés que rige al prendario de la institución financiera es del 16% y el plazo, de 180 días.



Además, los usuarios tienen posibilidad de recuperar sus joyas o volverlas a poner en prenda, cumpliendo con los plazos establecidos para no correr el riesgo de que sean rematadas.

El servicio de este tipo de préstamos está disponible para todas las personas, no únicamente para afiliados y jubilados.