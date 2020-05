Tras la suspensión del recorte presupuestario a las universidades, ¿qué se espera?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La aprobación de la medida cautelar, que deja sin efecto la reducción de más de USD 98 millones, mantiene a la expectativa a las 32 universidades públicas afectadas. Sin embargo, los rectores esperan una resolución definitiva de la Corte Constitucional (CC), en los próximos días.

Santiago Machuca es coordinador del Área de Derecho Constitucional y docente titular de la U. Central. Fue uno de los promotores de la acción presentada ante la Corte Constitucional.



“Ha quedado suspendido el recorte presupuestario en materia de educación superior. Y también las medidas que se tomaron debido a ello como terminación de contratos de profesores y disminución de fondos para investigación”, señala.



Machuca además dice que la reforma realizada por el Consejo de Educación Superior (CES), que aumentan la carga horaria de profesores a tiempo completo, perdió validez.



Al respecto, Catalina Velez, presidenta del CES, señaló que en principio, la norma de excepcionalidad emitida por el Consejo de Educación Superior, responde a un criterio de flexibilidad académica, no presupuestario, que se adoptó para facilitar el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, ante la emergencia causada por la pandemia del covid-19.

​

"Esta norma, vigente desde el 25 de marzo 2020, busca garantizar la continuidad de estudios del alumnado, por ello se hace énfasis en el uso de la tecnología para reemplazar la presencialidad y se propone un modelo híbrido para facilitar que los estudiantes que no puedan asistir a clases con regularidad por falta de conectividad, puedan continuar sus estudios de manera autónoma; para ello, las instituciones deben garantizar que todos los cursos y asignaturas a dictarse de forma no presencial, tengan guías de estudio con los contenidos de las clases para facilitar la continuidad de la formación del alumnado".



Vélez señala que debido a la crisis ocasionada por la pandemia sanitaria, "se invita a las universidades a que, en su autonomía responsable, consideren un incremento en la dedicación a la docencia, debido, sobre todo a que por la emergencia, la presencialidad está limitada y a que, actividades tales como gestión o vinculación con la sociedad, actualmente no pueden realizarse en su totalidad. Del cumplimiento de esta resolución del CES se exceptúan a los profesores que están realizando proyectos de investigación o vinculacion de carácter estratégico para el país, así como las autoridades universitarias".



Roberto Passailaigue, rector de la U. de Guayaquil, intervenida desde el 2018, dice que aguardan la respuesta definitiva de la CC. Perderían USD 13 millones de un total de 165 millones. Todas las universidades, dijo, estamos afectadas y entendemos la situación que generó el covid-19, pero debemos esperar a la resolución.



Según el doctor Machuca, la CC le dio un tratamiento prioritario al pedido de los universitarios. Y esperan que la jueza sustanciadora, Carmen Corral, luego de recibir la información que solicitó a Finanzas, se pronuncie la próxima semana.

Ayer, la Universidad Central decidió retomar la fase de matrículas del semestre, el lunes 18 de mayo del 2020. Pese a los ajustes, el déficit es de más de USD 6 millones (inicialmente era de 11 millones). Además se generarían más gastos porque al menos 5 000 de sus 39 000 estudiantes necesitan conectividad, lo que incluye servicio de Internet y tabletas.