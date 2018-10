Suspensión del periodista Mauricio Ayora generó debate sobre libertad de prensa en las redes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La suspensión del presentador de noticias Mauricio Ayora, conocido conocido como ‘Caterva’del canal TC Televisión, generó duros cuestionamientos en las redes sociales. Esto se generó luego de que él denunciara en un noticiero, el pasado 5 de octubre del 2018, supuestos abusos de entidades que, a través de algunos bancos, cobran por un servicio cuyo dueño de la cuenta nunca autoriza.

En ese espacio mañanero hizo un llamado a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía. “Háganse cargo, están debitando al pueblo que cinco dólares, que once dólares, que veinte dólares, ciertas instituciones, ciertas empresas, ciertas firmas que solo atienden por call center y yo no sé por qué los bancos les dan nuestra plata sin ningún documento firmado, solamente disque porque han llamado por teléfono”.



También detalló que a él le había descontado USD 5 por seis meses. También invitó a los televidentes del programa que conduce, a revisar sus cuentas y comprobar si están siendo “víctimas” de dichas compañías. Esta semana su no aparición en el canal causó críticas a la televisora por un supuesto despido.



Sin embargo, a través de un comunicado la televisora informó este jueves 11 de octubre del 2018 que un medio no defiende intereses personales. “La libertad de prensa está atada siempre al respeto a los derechos del otro y a un trabajo periodístico ético, veraz y contrastado”.



Según el documento publicado en la cuenta Twitter de TC, Ayora había violentado procesos y protocolos en periodismo. “ Por tal motivo se han tomado acciones inmediatas por incumplir con el reglamento interno de la empresa en donde se especifica que no se puede realizar uso de la pantalla para difusión de contenido informativo en beneficio personal”.



El mismo Ayora comentó que la sanción que le comunicaron era de 15 días de suspensión y por esa razón no aparecerá en pantalla durante este tiempo.



La decisión hizo en eco en personalidades de la pantalla. Tania Tinoco escribió en su cuenta de Twitter: “Mi solidaridad con Mauricio Ayora. Caterva. No es posible que un comentario suyo contra la banca pueda generar tamaña sanción”.



En tanto, la asambleísta María Mercedes Cuesta informó este 11 de octubre que pidió un informe a la Superintendencia de Bancos sobre las denuncias de Ayora en televisión nacional. “Si hay hechos que deben investigarse no hay tiempo que perder. No podemos volver al poder y a la manipulación ni de los políticos ni de intereses privados”.



También la asambleísta hizo pedido de información a Martha Moncayo, gerenta de Medios Públicos, para que se explique las causas de la suspensión del periodista, según el documento publicado en su cuenta de Twitter.