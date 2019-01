La fiscal del caso Juliana Campoverde fue suspendida hasta finales de febrero de 2019 y no podrá seguir investigando

LEA TAMBIÉN

La fiscal Mayra Soria fue suspendida de sus funciones 30 días y sin sueldo. El 23 de enero del 2019, los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio tomaron esa decisión. Únicamente la vocal Angélica Porras se opuso a la suspensión.

El Consejo de la Judicatura sancionó a la fiscal, porque supuestamente no despachó a tiempo un caso represado desde el 2013. Según Soria en esa causa judicial no había suficientes pruebas para investigar.



Con esta resolución, la fiscal Soria no podrá conocer más el caso de la desaparición de Juliana Campoverde.



El caso deberá tomarlo otro fiscal, pero en solo 12 días se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio en contra del pastor detenido. Pese a esto hasta hoy no se nombra al nuevo fiscal que conozca el tema.



Soria calificó esta decisión de la Judicatura como "injusta". "Esta resolución no me afecta sólo a mí, sino a todas las personas de los casos que manejo".



Soria indicó que tras esta suspensión está considerando pedir un cambio a otra unidad de la Fiscalía. Era la fiscal número 12 que pasa por este caso.