Suspensión de cuatro grupos será la defensa de consejeros del CNE

El bloque de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) marcha contra el tiempo. El domingo 19 de julio del 2020, en una sesión extraordinaria, la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero votaron a favor de un informe de Contraloría con el que hasta hace poco no concordaban.

Ese examen especial de Contraloría recomienda anular la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo.



La decisión se adoptó a 72 horas del plazo para que Atamaint, Cabrera y Acero presenten sus alegatos de defensa ante ese informe de Contraloría que, además, predeterminó su destitución y una multa de USD 7 880. El plazo para impugnar la sanción vence mañana, a las 24:00.



La resolución aprobada el domingo (20 de junio del 2020) será parte de los documentos de descargo que los tres consejeros remitirán a Contraloría. “Acogimos la recomendación, por eso ahora se abre este proceso, para revisar las circunstancias en las que se les entregó la personería jurídica”, aseguró Atamaint.



El Código de la Democracia no contempla artículos para revisar actos administrativos sobre la inscripción de una organización. Por ello, el CNE apeló el Código Orgánico Administrativo y suspendió a los cuatro movimientos, bajo la figura de medida cautelar. Además, se les concedió diez días para que las tiendas políticas presenten sus descargos.



El consejero Cabrera advierte que la eliminación de los cuatro movimientos no es inminente, pues las áreas jurídicas del CNE revisarán los alegatos de defensa y definirán si mantienen su casillero electoral.

Tanto Cabrera como Atamaint insisten en que el CNE sí cumplió las recomendaciones de Contraloría. En su defensa para evitar la destitución, mencionarán que en un primer informe, se pedía revisar la situación legal de los cuatro movimientos. En el documento de seguimiento, se recomienda dejar sin efecto su inscripción.



En estos diez días, el CNE ofrece indagar cómo y bajo qué circunstancias se calificó a estas tiendas políticas. Esto ocurrió entre el 2014 y 2017, cuando estuvieron al frente del organismo Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís.



Vanessa Freire, presidenta de Fuerza Compromiso Social (lista 5), rechazó la decisión. Cree que hay una “persecución política para evitar que Rafael Correa participe” en los comicios del 2021.



Recordó que para inscribir el movimiento, en el 2014, efectuaron 21 entregas parciales de firmas que no fueron cuestionadas en su momento por el ente electoral. “El 2 de enero de este año, el CNE ratificó nuestra personería. Ahora hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) vuelve a abrir una causa sobre este tema que ya fue juzgado”, comentó.



El proceso en referencia lo impulsan Carlos Arboleda y Wilson Freire, quienes apelaron ante el TCE la ratificación de la personería jurídica de Compromiso Social. Cuestionan que para su inscripción, el CNE haya aceptado 17 916 rúbricas, catalogadas como firmas en blanco.



Según Atamaint y Cabrera, se denomina firmas en blanco a aquellas que correspondían a jóvenes de 16 y 17 años, quienes al momento de la validación no tenían un registro previo en el padrón electoral para cotejar las rúbricas.

“Se les hace válidos al constatar que el número de cédula corresponde al que está en la ficha. No es arbitrario, sino pro participación”, mencionó la Presidenta de CNE.



Si se confirma la eliminación de Compromiso Social, el correísmo podría participar con el movimiento Centro Democrático (CD, lista 1). Así lo confirmó ayer a este Diario Enrique Menoscal, presidente de CD. “Al eliminarse FCS, vamos a ir juntos”, explicó Menoscal.

Manuel Castilla, director de Justicia Social, adelantó que en su descargo aclararán que su situación es distinta, pues si el CNE decide eliminar las firmas con presuntas irregularidades, aun así tendrían el porcentaje mínimo, que corresponde al 1,5% del último padrón electoral.



Fernando Balda, precandidato presidencial por Libertad es Pueblo, señaló que certificarán la legalidad de su inscripción, fundada por Gary Moreno, hermano del presidente, Lenín Moreno.