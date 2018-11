Suspensión de clases, en planteles de Calderón y Tumbaco por caminata a El Quinche

LEA TAMBIÉN

La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito anunció la suspensión de la jornada de clases para mañana viernes 16 de noviembre del 2018, en varias instituciones educativas de Calderón (Distrito 2) y Tumbaco (Distrito 9), por la caminata a la Virgen de El Quinche. El anuncio se realizó la tarde de este jueves 15.

La suspensión de las actividades escolares rige para los sostenimientos fiscal, particular, fiscomisional, particular y municipal y se cumplirá en el siguiente horario:



-En los planteles matutinos de las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, la jornada será normal; en los vespertinos se trabajará hasta el recreo y en los nocturnos no habrá clases.



-En los centros educativos matutinos de las parroquias de Puembo, Tababela, Pifo, Yaruquí, Checa y El Quinche, las clases deben desarrollarse con normalidad. Sin embargo, los chicos de las jornadas vespertina y nocturna no deberán asistir a las labores.



-Las clases en los establecimientos matutinos de Calderón y Carapungo se desarrollarán con normalidad. En los vespertinos se debe laborar hasta las 16:30 y en los nocturnos no habrá asistencia.



En el comunicado se aclara que en el resto de distritos educativos, que tienen alumnos que viven por la ruta en la que se desarrollará la peregrinación, se deberá analizar y evaluar la situación y los requerimientos de cada institución.



Los planteles de modalidad ordinaria deberán establecer un plan de recuperación entre la semana para cubrir el bloque de trabajo o las temáticas que estaban desarrollando. No se permite que la recuperación se realice los fines de semana.



Si un establecimiento oferta la modalidad extraordinaria de básica o bachillerato intensivo se deberá buscar una fecha de recuperación. En este caso sí podrá ser un fin de semana.