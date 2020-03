Municipio suspende la medida Hoy no circula en Quito, tras declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19

LEA TAMBIÉN

El Municipio informó este 12 de marzo del 2020 que suspende la restricción vehicular Hoy no circula en Quito, para la tarde de este jueves y el viernes 13, después de que el alcalde Jorge Yunda anunciara la declaratoria de la emergencia sanitaria en la ciudad, para prevenir la propagación del coronavirus covid-19.

"El Municipio informa que este jueves 12 y viernes 13 de marzo del 2020 está suspendida la medida Hoy no circula. El día domingo 15 de marzo se evaluará la disposición y se determinará cómo proceder en los próximos días", dijo en un comunicado el Cabildo.

Tras el anuncio de la Alcaldía, todos los vehículos podrán circular en Quito.

Informamos a la ciudadanía que, en el marco de la emergencia sanitaria, la medida de restricción vehicular "Hoy No Circula" queda suspendida este jueves 12 y viernes 13 de marzo. #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/jtvgF3flTa — AMT Quito (@AMTQuito) March 12, 2020

El alcalde Jorge Yunda declaró la mañana de este jueves en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) por el brote del covid-19, la nueva cepa de coronavirus, sumándose así a la medida anunciada el miércoles 11 por el presidente Lenín Moreno.



Entre otras medidas, Yunda suspendió las clases en todos los establecimientos educativos de Quito desde la tarde de este jueves.



"He dispuesto la suspensión de todas las actividades académicas en el Distrito Metropolitano hasta segunda orden. No habrá clases en escuelas, colegios y universidades desde esta tarde", dijo el Burgomestre.



Entre otras medidas, dijo que queda suspendido todo tipo de evento y toda reunión pública y privada de 1 000 personas en adelante. "Exhortamos no reunirse, no necesitamos ir a la iglesia, evitar ir hacia estos lugares", manifestó.