Quedan suspendidos todos los eventos públicos masivos en el Ecuador por el covid-19; se suspenden las clases

Las ministras de Gobierno, María Paula Romo, y de Educación, Monserrat Creamer, anunciaron este jueves 12 de marzo del 2020 la suspensión de todos los eventos masivos y las actividades académicas en todo el Ecuador. Esto frente a la declaratoria de emergencia sanitaria, vigente en el país desde la noche de ayer, por el brote del nuevo coronavirus covid-19.

Entre las medidas preventivas tomadas por el Gobierno están:



1. Restricción para pasajeros que durante los últimos 14 días hayan estado en Hubei y Wuhan, en China, el Reino de España, Francia, la República Islámica, Irán e Italia. Desde la media noche de hoy, tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio en domicilios y hoteles. Además, tienen que reportar el lugar donde van a cumplir su aislamiento y luego de los 14 días de cuarentena podrán desarrollar sus actividades normales.



Las personas que violen la orden de aislamiento preventivo obligatorio tendrán una infracción de incumplimiento de orden de autoridad competente. Un equipo de médicos en el aeropuerto emitirán las ordenes de aislamiento, de 14 días, y se registrará el lugar donde realizarán los aislamientos, y se hará controles aleatorios, para saber que se cumple. Además, recibirán información sobre las medidas que deberán tomar sobre el manejo del aislamiento, recibirán un instructivo.





2.- Se suspenden los eventos masivos en todo el país a partir de la medianoche de este jueves 12 de marzo del 2020. Eventos eventos públicos de más de 1 000 personas.



3.-Todas las brigadas se suspenden, excepto las brigadas médicas en todo el país.



4.- Se mantiene la plataforma #171 como la primera alerta. Hay 22 hospitales del país para atender los casos. El Inspi está listo para hacer las pruebas en Guayaquil y Quito desde el lunes 16 de marzo del 2020 y se autorizará a laboratorios que estén calificados.



5.- A partir del viernes 13 de marzo del 2020 se suspenden las clases en todo el país. El Ministerio de Educación ha trabajado en una plataforma informática para operar desde el lunes.



La ministra de Educación indicó que no hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, y que la medida es solamente de seguridad. Se suspenden las clases desde el viernes 13 de septiembre.



Desde el lunes 16 de marzo se comenzará a trabajar en la plataforma y se trabajará con la radio y televisión. También se realizará apoyo tutorial a los estudiantes que necesiten. Con los profesores se mantendrá comunicación directa a medida que se va desarrollando el tema.



6. Desinfección permanente de los vehículos de medios de transporte público, "porque tenemos factores de contagio".



7. En Semana Santa, las caminatas, procesiones, viacrucis no se pueden prohibir, pero si hacemos un llamado para hacer un análisis de cuales de eventos pueden evitarse.



8.- La crisis tiene mucho que ver con nuestra disciplina y con el autocuidado, pero quienes tenemos un miembro de nuestra familia de más de 60 años debemos tener la precaución de que no salgan de sus casas, debemos tomar precauciones como personas, como familia y como comunidad.



9.- Lo que tiene que ver con partidos de fútbol, etc. pueden realizarse pero sin público.