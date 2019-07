Supremo anula decisión del Parlamento de reincorporar a Venezuela en el TIAR

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró este viernes 26 de julio del 2019 sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de reincorporar al país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados.

El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza Jover, dio a conocer la sentencia que declara "la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos" del acuerdo votado por el Parlamento, al que denominó "órgano legislativo en desacato".



Según el magistrado, con su iniciativa, el Parlamento reitera su "asalto" al Estado de Derecho y al resto de los poderes públicos.



El pasado martes 16 de julio, durante una sesión especial celebrada en la calle, el Parlamento, de clara mayoría opositora, dio el visto bueno a una moción de urgencia y sin modificaciones para proceder al reingreso de Venezuela al TIAR, también conocido como Tratado de Río.



El líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, advirtió durante la sesión que el TIAR "no es mágico".



Este viernes, la Sala Constitucional dijo que para su sentencia tomó en cuenta que en mayo de 2015 se materializó la salida de Venezuela del TIAR y que en abril de 2019 se produjo la desincorporación formal del país de la Organización de Estados Americanos.



Asimismo, el Supremo consideró que la Constitución vigente establece que entre las atribuciones del jefe de Estado está dirigir las relaciones internacionales.



En tal sentido, para el TSJ, "cualquier actuación" que se realice con la finalidad de aplicar el TIAR será considerada "un acto hostil a la soberanía nacional", así como "una agresión" al territorio y al pueblo venezolano.



El rechazo por parte del TSJ no toma por sorpresa al sector opositor, ya que es un capítulo más en el pulso institucional desde que el antichavismo se hizo con la mayoría de la Cámara en diciembre de 2015.



El mismo día que se anunció la fallida reincorporación de Venezuela al TIAR, Guaidó auguró que se avecina un "choque de trenes" contra el Ejecutivo chavista, por lo que dijo que necesitará del apoyo de sus simpatizantes y de la coalición internacional de más de 50 naciones que lo respaldan.



El TIAR, que establece que un ataque contra un país miembro del pacto (casi una veintena de naciones americanas) se considerará un ataque contra todos, es una iniciativa promovida hace meses por el ala más radical del antichavismo, que es minoría dentro de la mayoría opositora que controla el Parlamento.



Estos promotores pidieron a Guaidó y al total de diputados usar este mecanismo con base en el artículo 187 de la Constitución venezolana que da al Legislativo la potestad para "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país", aunque no contempla específicamente la incorporación al TIAR.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional porque el chavista obtuvo la reelección en unos comicios en los que se les prohibió participar a los principales líderes opositores.