¿Qué hacer si su hijo se quedó al supletorio?

Durante esta semana y la próxima, los estudiantes que se quedaron al supletorio recibirán en sus planteles las llamadas clases de recuperación. La psicóloga educativa Cristina Tapia, del Centro Crecemos, habló sobre cómo enfrentar esta opción para pasar el ciclo lectivo 2018- 2019.

¿Cómo debieran asimilar los padres de familia que sus hijos necesitan de una oportunidad extra, el supletorio, para completar el puntaje?

Ellos deben analizar cuán pendientes estuvieron de sus hijos; cuán seguido fueron al colegio para averiguar cómo estaban en las materias. Los alumnos son seres en formación que deben ser responsables, pero que necesitan que sus padres los supervisen.



¿Cómo reaccionar para ayudar a los hijos?

Hay que revisar en cuántas materias se quedó el chico al supletorio. Si debe dar un examen en una sola será mucho más sencillo que estudiar para 10, 12 y hasta 14 materias. Los padres deben organizar un plan de estudios.



¿Cómo estudiar?

Si el chico debe prepararse para el supletorio en Física, Química o Matemática, mi sugerencia es que se contrate a un profesor particular, que le brinde apoyo pedagógico individualizado.



¿Qué se puede solicitar al plantel educativo?

Madres y padres debieran acercarse al colegio y pedir a los profesores que les entreguen un temario para estudiar. En algunos casos les dan un banco de preguntas, que son una buena guía.

Esta semana y la próxima habrá clases de refuerzo en las instituciones. ¿No es suficiente?

No. Que un estudiante se quede al supletorio también evidencia que no entendió una parte de la materia y que quizá no entendió el método de trabajo de su maestro. Es recomendable que alguien más, un profesor externo, le ayude a prepararse en temas que considera complejos; responda a sus dudas y llene vacíos que podrían venir de años anteriores.



¿Cuánto pueden pesar circunstancias emocionales en el rendimiento académico?

Pueden pesar mucho, por eso también el padre debe considerar si su hijo pasó por una calamidad doméstica familiar. Por ejemplo, si falleció un ser querido, si enfrentó una enfermedad o un divorcio. Hay chicos que viven un cambio drástico de un quimestre a otro. Por lo que requieren apoyo emocional. No un castigo ni presiones.



¿Qué opina de que algunos padres les quitan el celular y más privilegios, en esta época?

Los padres pueden optar por esas salidas. Les retiran el celular temporalmente o les prohíben ver sus programas favoritos e incluso las salidas con amigos. Los chicos tienen que ser responsables, pero los padres no descuidarse, hacerles un seguimiento constante.



¿Cuán probable es que un estudiante pierda el año, si se queda al examen supletorio?

Siempre habrá una posibilidad. Y los padres deben considerar que puede pasar. El sistema que maneja el Ministerio de Educación permite que los chicos tengan dos oportunidades más, en ciertas condiciones. Es decir, además del supletorio están el remedial y el de gracia.



¿Cómo organizar un cronograma de estudio?

Deben dedicarle más tiempo de estudio (horas) a las materias en las que deben alcanzar puntajes más altos. A los otros pueden revisarlos al menos tres veces a la semana y respetar el cronograma.