Buscan supervivientes del sismo que dejó 18 muertos en Japón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los rescatistas japoneses aceleraban este viernes (7 de septiembre del 2018) la búsqueda de supervivientes entre las personas sepultadas bajo el barro, tras los corrimientos de tierra provocados por un potente sismo en el norte de Japón, cuyo balance provisional aumentó a 18 muertos.

La pequeña localidad de Atsuma, al pie de una montaña en la isla de Hokkaido (norte) , fue la que pagó el precio más alto por el desastre, con 14 muertos.



Todo un conjunto de viviendas quedaron destrozadas por el derrumbe de una ladera provocado por el terremoto, de magnitud 6,6 y que dejó unas profundas cicatrices marrones en el paisaje de postal.



Durante toda la noche, los socorristas buscaron supervivientes con ayuda de excavadoras y perros, una tarea dificultada por las réplicas del terremoto.



“Muchas personas siguen sepultadas bajo la tierra, trabajamos sin descanso pero los esfuerzos de rescate son difíciles”, comentó un militar de las Fuerzas de Autodefensa (SDF) a la cadena de televisión NHK.



“Haremos todo lo posible por encontrarlas rápidamente”, añadió.

Vista aérea que muestra la lengua de lodo tras un alud provocado por el temblor que sacudió la isla japonesa de Hokkaido, al norte de Japón, el 6 de septiembre de 2018.