Descartan más supervivientes, aparte de 5 rescatados, de barco en California

Las autoridades estadounidenses descartaron este martes 3 de septiembre de 2019 que haya más supervivientes, además de los 5 rescatados, tras el incendio y posterior hundimiento de un barco de buceo en la costa de California, lo que de confirmarse supondría un total de 34 víctimas mortales, de las que solo se han encontrado 20 cadáveres.

"No hay señales adicionales de nuevos supervivientes", dijo en una rueda de prensa Monica Rochester, comandante de la Guardia Costera de Los Ángeles-Sector Long Beach.



La comandante explicó que los equipos de salvamento trabajan con la presunción de que ninguno de los 14 pasajeros de la embarcación, que aún no han sido localizados, sobrevivió al accidente.



Por ese motivo, Rochester avanzó que a partir de ahora las labores se centrarán más en recuperar los cadáveres de las víctimas que siguen desaparecidas, en lugar de buscar a posibles supervivientes.



"Es difícil tomar esta decisión, sabemos que es un tiempo difícil para familiares y amigos de las víctimas", indicó.



Por su parte, el alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, detalló que los agentes han localizado 20 cadáveres, 11 mujeres y 9 hombres, que deberán ser analizados con pruebas de ADN.



"Otras víctimas, entre 4 y 6, fueron vistas por los equipos de rescate, pero por la posición del barco y las condiciones de seguridad alrededor de la embarcación no pudieron recuperarse en la noche", detalló Brown sobre las labores de la Guardia Costera y otras autoridades.



Por el momento se desconocen las causas por las que se desató el incendio en el barco cerca de la isla de Santa Cruz (California) durante la madrugada del lunes.



A bordo de la embarcación viajaban 39 personas, de las cuales 6 eran tripulantes y 33 pasajeros.



Los cinco supervivientes -dos de ellos con heridas en una pierna- eran miembros de la tripulación que estaban despiertos sobre la cubierta y saltaron al agua, donde fueron rescatados por una embarcación de ocio llamada Grape Escape y llevados a la costa, apuntó la Guardia Costera.



En este sentido, Rochester adelantó que las autoridades entrevistarán a los supervivientes para iniciar la investigación con el fin de determinar el origen del fuego.



La comandante no pudo confirmar si hubo una explosión en el interior del barco y explicó que "debido a que la investigación acaba de comenzar, apenas podré ofrecer más detalles de forma inmediata".



"Los barcos tienen que tener detector de incendios y sistemas de extinción tanto móviles como fijos", agregó Rochester sobre uno de los aspectos críticos señalados de forma prematura, tras hacerse pública una llamada de emergencia proveniente de la embarcación en la que un vigilante en tierra firme preguntaba por esos sistemas de seguridad.



La Guardia Costera recibió una llamada de socorro sobre las 03:15 hora local (01: 15 hora de Ecuador) y envió rápidamente equipos al lugar, pero el barco se hundió mientras trataban de apagar el fuego.



"No puedo respirar", dijo uno de sus tripulantes en la conversación, cuya grabación entrecortada publicaron varias cadenas de televisión locales.



"¿No tiene ningún tipo de equipo contra incendios a bordo? ¿Ni un extintor?", preguntaba a su interlocutor en el barco el responsable que atendió la llamada, sin recibir una respuesta audible, de acuerdo con la cadena CNN.



"Cuando llegó la llamada, el barco ya estaba completamente envuelto en llamas", relató el lunes la propia Rochester en otra conferencia de prensa.



Las autoridades reiteraron que no tienen razones para sospechar sobre un acto criminal, pero tampoco han descartado esa posibilidad.



El barco, llamado Conception, era propiedad de la compañía de submarinismo Truth Aquatics y partió el sábado desde Santa Bárbara (California) para una excursión de buceo. Tenía previsto regresar a la costa este mismo lunes sobre las 17 00 hora local (15 00 hora de Ecuador).