Superviviente de 93 años gana polémico concurso Miss Holocausto

Tova Ringer, una mujer polaca de 93 años, fue proclamada ganadora del controvertido concurso de belleza Miss Superviviente del Holocausto en la ciudad israelí de Haifa, confirmó hoy (15 de octubre del 2018) una portavoz de la organización Yad Ezer Lachaver.

Ringer, que perdió a sus padres y otros familiares en el campo de concentración nazi de Auschwitz, permaneció en un campo de trabajo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.



La ganadora de este polémico galardón tiene dos hijos, cinco nietos y 11 bisnietos. Le gusta jugar al rumy y al bridge, hace gimnasia y camina cada día al menos dos kilómetros.



Ringer pidió más respeto para los supervivientes como ella. "Muchas personas no entienden lo terribles que fueron las cosas que ocurrieron durante el Holocausto", dijo.



"Hay gente que cree que los supervivientes del Holocausto no son muy normales y que exageran lo que les sucedió entonces", añadió."No es un concurso convencional", declaró la portavoz Tami Sinar sobre el evento celebrado el domingo por la noche. Se trata más bien de una "ceremonia de homenaje para mujeres supervivientes del Holocausto", el exterminio de los judíos durante el nazismo.



Los nueve miembros del jurado, todas mujeres, se habían reunido previamente con cada una de las 12 candidatas con edades comprendidas entre los 85 y los 95 años.



"En la elección se tiene en cuenta sobre todo la personalidad, no el aspecto", explicó Sinar. El concurso se celebra cada año desde el 2012. Muchas personas se sienten estigmatizadas por las terribles vivencias que experimentaron durante el Holocausto, "como si tuvieran un defecto", señaló Sinar, y añadió que algunas habían sufrido rechazo e incomprensión. "Por eso queremos proporcionarles la sensación de ser reconocidas como (personas) bellas y maravillosas", declaró.



Más de siete décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial en Israel viven unos 220 000 supervivientes del Holocausto, según datos del Ministerio de Finanzas.