Comisión supervisora de la Bolsa en EE.UU. demanda a Elon Musk

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, demandó ante la justicia al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándole de confundir a los inversores al difundir varios tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.



Musk rechazó la demanda en un comunicado: “Esta acción injustificada de la SEC me deja profundamente triste y decepcionado”.



“Siempre he actuado en el interés de la verdad, la transparencia, los inversores. La integridad es el mayor principio en mi vida y los hechos mostrarán que no comprometí esto de ninguna manera”, añadió.



Musk había tuiteado el 7 de agosto que tenía “fondos asegurados” para realizar esa operación, lo que “creó una confusión importante y una perturbación en el mercado”, según el texto de la demanda de la SEC. Los señalamientos de Musk fueron falsos y confusos”, añade el texto del órgano regulador de bolsa revisado por la AFP .



El emprendedor había causado estupor con sus afirmaciones públicas, haciendo saltar a su vez el valor de las acciones de Tesla. El grupo abandonó la idea un tiempo después y los títulos perdieron hasta el 30% de su valor bursátil.



Según la SEC, Musk “sabía, o fue negligente si no sabía, que cada una de estas afirmaciones eran falsas y/o engañosas” , agregó la agencia oficial, señalando que en el momento del posteo, más de 22 millones de personas, “en particular periodistas” , seguían la cuenta de Twitter del jefe de Tesla.



Los cargos de la SEC plantean una amenaza potencialmente devastadora para el futuro de Elon Musk como empresario, ya que va detrás de multas y del retorno de ganancias obtenidas ilegalmente, así como también de la posibilidad de que no se desempeñe como miembro de la junta de una empresa que cotice en bolsa.



Stephanie Avakian, integrante de la SEC, dijo a periodistas que Musk sabía que sus declaraciones carecían de base.



El CEO de Tesla “ni siquiera había discutido los términos clave del acuerdo, incluido el precio con cualquier posible fuente de financiación”, dijo en una conferencia de prensa.



Steven Peikin, de la SEC, dijo a la prensa el jueves que el departamento de relaciones con inversionistas de Tesla había intentado contener las consecuencias de los tuits de Musk, asegurando falsamente a los inversores que el negocio estaba hecho.



“El departamento de relaciones con los inversores les dijo a los analistas que había una oferta de cotización firme, con esta cita: 'la oferta es tan firme como sea posible'” , dijo Peikin.



El precio de las acciones de Tesla cerró con un alza de casi 11% el día del tuit, lo que provocó que el Nasdaq suspendiera sus operaciones durante una hora y media.



Los títulos de la compañía en Wall Street empeoraron considerablemente el jueves 27 de septiembre del 2018, cayendo un 10% en operaciones posteriores al cierre a USD 277,50, una baja de 25% desde el día del tuit público.



Las acusaciones fueron un nuevo golpe para el asediado empresario de Sillicon Valley y su firma, que se ha visto golpeada en los últimos meses, luchando por alcanzar sus objetivos de producción.



Musk ha desconcertado a los inversores con apariciones aparentemente erráticas en los medios, incluida una en la que parecía fumar marihuana.



También protagonizó una disputa pública con un espeleólogo británico, Vernon Unsworth, que ayudó a salvar a un grupo de niños atrapados en una cueva en Tailandia, al que calificó de “ pedófilo ” y quien le interpuso una demanda por difamación.



Musk, de 47 años, es uno de los innovadores más influyentes en Estados Unidos, con una fortuna de más de USD 20 000 millones.

Musk ha construido la admirada fábrica de autos eléctricos Tesla, que tiene ambiciones globales; la firma de exploración espacial SpaceX; la start-up de interfaces cerebro-computadora implantables Neuralink; así como Boring Company, para construir túneles que podrían transformar el transporte de masas.