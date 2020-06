Supermercados en Quito modifican horarios de atención con cambio de semáforo

View this post on Instagram

Estimado cliente, a partir de este 03 de junio, implementamos un nuevo horario de atención en Quito y Los Valles. Encuentre su local más cercano en: www.supermaxi.com Recuerde seguir los protocolos indicados para el ingreso. #quedateencasa . . . #Quito #semáforoamarilloenquito #semáforoamarillo #horariosdeatención #horario #Supermaxi #Megamaxi