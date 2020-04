Primer fin de semana sin autos, incluso taxis, en Quito; ¿habrá supermercados?

LEA TAMBIÉN

Este sábado 11 y domingo 12 de abril del 2020 se aplicará por primera vez la suspensión total de la circulación de vehículos particulares en todo el Ecuador, de acuerdo con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para frenar los contagios de covid-19. Sin embargo, esta restricción no significa que supermercados, tiendas, carnicerías, panaderías, fruterías y otros negocios de este tipo deban cerrar.

Las personas podrán abastecerse hasta antes de las 14:00, cuando se aplica el toque de queda. Por eso en cadenas como Supermaxi y Coral atenderán al público, sin permitir el ingreso de autos particulares. La primera atenderá de 08:00 a 12:30 y la segunda de 07:00 a 13:30. Coral tiene servicio a domicilio y mantendrá también esta modalidad, con un equipo de unas 100 personas.



En cuanto a los 15 mercados que están habilitados en la ciudad, solo dos abrirán el fin de semana: San Roque (centro) y Chiriyacu (sur). El primero abrirá a las 07:00 y el segundo a las 08:00. Ambos cerrarán a las 12:00.



La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) señaló hoy que “El transporte del sector productivo se ha podido movilizar sin ningún inconveniente presentando los salvoconductos y guías de remisión”. Sin embargo, reconoció que empiezan a existir inconvenientes pasado el horario de las 14:00 pues las autoridades de control ponen trabas a la circulación.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, mencionó que las medidas frente a la restricción de movilidad son ambiguas, pues éstas hacen referencia al transporte particular y no al transporte comercial -taxis-. El dirigente cuenta que desde la Secretaría de Movilidad le informaron que los taxis no deberían circular el fin de semana, sin embargo el gremio tenía conocimiento de que sí podía hacerlo debido a disposiciones del Ministerio de Gobierno. Brunis espera que se extienda una resolución sobre esta disyuntiva.



Sin embargo, Juan Manuel Aguirre, director de Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que esta restricción incluye a los taxis. Solo podrán circular vehículos con salvoconducto para realizar sus labores. No está permitido hacer compras en estos vehículos.



Actualmente, debido a la restricción solo 3 000 unidades amarillas, de las 30 000 que operan en Quito, están prestando servicio.



La AMT anunció que se prevé que este fin de semana se mantengan los controles con unas 30 brigadas fijas y otras móviles para evitar la circulación de vehículos particulares.



La entidad aclaró que el Gobierno dispuso que pueden transitar los vehículos que tengan salvoconductos, es decir aquellos que pertenezcan a seguridad, alimentación, medicamentos, salud, tecnología, gas y gasolina, recolección de basura, provisión de servicios, medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, la entidad de control especificó que estos vehículos podrán circular si hacen buen uso del salvoconducto y portan documentos en regla.



La supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Estefanía Grunauer, informó a este Diario que el fin de semana continuarán los operativos del control del uso del espacio público. Dijo que una de las prioridades es evitar las aglomeraciones en la vía pública y mercados y el expendio de productos por parte de comerciantes informales. Asimismo, las tareas estarán encaminadas a supervisar y sancionar a las personas que no usen la mascarilla y porten la cédula de identidad, tal como determina la resolución firmada por la Alcaldía el martes 7 de abril.