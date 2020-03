Supermercados promueven medidas de asepsia en sus locales para clientes y trabajadores

LEA TAMBIÉN

Los supermercados en el país han aumentado sus medidas de precaución, para continuar abasteciendo de alimentos y productos de primera necesidad a la población, mientras duren las restricciones en la movilidad para frenar la propagación del covid-19.

El gerente regional de una cadena cuencana explica que se hace una desinfección del área comercial, bodegas, busetas, entradas, comedores, baños, cajas, etc. para proteger a los colaboradores de la cadena que tiene 12 locales, siete de ellos en Cuenca, dos en Quito, uno en Santo Domingo y dos en Guayaquil.



También hay personal que entrega gel antibacterial a los clientes. Sin embargo, cuenta que entre los compradores todavía hay cierta resistencia a colocarse mascarillas e incluso algunos no quieren ponerse el desinfectante que les ofrecen en varios puntos de los locales.



Esta empresa ha hecho llamados vía redes sociales y también directamente, para que la gente no ingrese en grupos familiares, sino que solamente una persona haga las compras para todos. "De a poco la gente va entendiendo, pero siento que hay personas que no lo toman como una real emergencia", dice el gerente. Además, señala que para reducir las posibilidades de contagio se ofrece un servicio de compras por Internet, para entregas a domicilio.



En redes sociales colocaron varios anuncios, entre ellos uno que recomienda que personas que presenten síntomas de afecciones respiratorias eviten salir de casa e ingresar a sus locales. Pide a la ciudadanía que si decide ir de compras, lo haga de forma ordenada y rápida.



Otras cadenas también difunden recomendaciones en sus redes sociales. Una de ellas está dirigida de los trabajadores de supermercados a sus clientes y subraya en un pedido: "seamos solidarios y empáticos para cuidar la salud de todos". La empresa envió un comunicado en el que informa sobre las medidas que se han tomado para procurar que se conserven las condiciones de salubridad de sus sucursales. Por ejemplo, se colocan dispensadores de gel en los ingresos de los locales, las oficinas de servicio al cliente, el área de delicatesen y los puntos de venta y se desinfectan periódicamente los coches, perchas, esferos, bandas, cajas y otras áreas de contacto.



En esa cadena que tiene locales en gran parte del país se ha dispuesto que en lo ideal, el espacio de sus locales debería ser ocupado por un cliente por cada 15 metros cuadrados de construcción y para reducir el ingreso, también se redujo el número de coches, como una referencia del número de clientes que pueden ingresar al local.



Mientras quienes están adentro se abastecen, en los exteriores se forman filas, por lo que el personal de control está a cargo de vigilar que allí la gente mantenga una distancia de 1,5 metros una de la otra.



Recomendaciones similares se difunden en las redes sociales de otras cadenas de supermercados que abren usualmente entre las 09:00 y 10:00, que debido al toque de queda nacional de 21:00 a 05:00, se redujo su horario de atención. En unos casos el cierre es a las 19:00 y en otros, a las 18:00, hasta nueva orden.



En redes sociales y comunicados distribuidos a la clientela por correo electrónico, varias casas comerciales de productos de primera necesidad piden que la gente vulnerable, como personas de la tercera edad o quienes tengan enfermedades dentro de la lista de riesgos, no vayan a sus locales. Tampoco niños.



Los supermercados informan también a la ciudadanía que trabajan continuamente con los proveedores para mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad, pero aclaran que si algunos que no se encuentran fácilmente en sus perchas (alcohol, gel antibacterial , por ejemplo), se debe a que hay alta demanda.