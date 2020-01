La Superintendencia de Compañías alerta sobre certificados de historial crediticio falsos

LEA TAMBIÉN

La Superintendencia de Compañías informó este viernes 24 de enero del 2020, que se está utilizando sin autorización la imagen institucional en supuestos certificados de historial crediticio. Según la entidad, se trata de documentos falsos, puesto que la institución no emite este tipo de documentos.

"El uso no autorizado del nombre institucional en documentos relacionados con trámites para prestatarios, o para cualquier otro fin no relacionado con la función que desempeña, es un procedimiento ilegítimo que perjudica su imagen y prestigio, y lesiona los derechos de propiedad intelectual adquiridos como entidad pública", señaló la Superintendencia en un comunicado.



La emisión de este tipo de documentos de historial crediticio no es competencia de esta Superintendencia, cuyo rol es controlar a las compañías.

#ALERTA 📢 La @SuperciasEC informa a la ciudadanía que se está utilizando sin autorización su imagen institucional en supuestos certificados de historial crediticio. Es necesario comunicar que nuestra institución NO ha emitido este tipo de documentos ▶️ https://t.co/iUuzjvb6Hl pic.twitter.com/BUUf9pB1Xs — Supercias Ecuador (@SuperciasEC) January 24, 2020

El certificado de historial crediticio es emitido por la Superintendencia de Bancos y por los burós de crédito privado Equifax y Aval. Es un documento gratuito.



La primera vez que una persona obtiene un crédito se inicia su historial crediticio, es decir, la historia de todos los créditos y préstamos que ha adquirido.



Qué tan bueno o malo es el historial dependerá de la forma en la que una persona ha venido cumpliendo con sus obligaciones.

Se puede construir la historia crediticia tanto en el sistema financiero (bancos y cooperativas) y también en el sistema comercial (casas comerciales, aseguradoras, telefónicas, etc.). Una persona reduce su score o puntaje en el historial crediticio en la medida en la que no cumple con sus obligaciones a tiempo o deja de pagarlas.