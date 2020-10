Súper da marcha atrás en su pedido al Biess de frenar recuperación de dinero de los afiliados invertido en dos empresas impagas

LEA TAMBIÉN

La Superintendencia de Bancos desvinculó del cargo de director de liquidaciones a Luis Passailaigue Molina, por haber dispuesto que se levanten las medidas cautelares que impuso el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) a las empresas Ecuagran y Delcorp. Así lo informó Ruth Arregui, superintendenta de Bancos este jueves 22 de octubre del 2020 en la Comisión de Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Estas medidas eran parte de los procesos coactivos que inició el Biess en contra de las dos empresas que están impagas y ahora inmersas en una supuesta estafa bursátil.



El Biess y seis fondos complementarios administrados por el banco invirtieron USD 8,7 millones en Delcorp y Ecuagran.



Passailaigue había dispuesto que se revoquen las medidas cautelares acogiéndose a la disposición transitoria vigésima tercera de la Ley de Apoyo Humanitario, que señala que durante el estado de excepción y 180 días después del fin del estado de excepción quedan suspendidos todos los procesos de coactiva.



Arregui indicó que lo que hizo Passailaigue no derivó en un perjuicio para el Estado, porque nunca se puso en práctica la disposición; es decir, no se levantaron las medidas cautelares.



La Superintendencia además señaló que la disposición de la Ley de Apoyo Humanitario es clara. "Dice que se suspenden los juicios coactivos, pero no habla de que no se pueden iniciar nuevos juicios, porque eso iría en contra o desmedro de los entes del Estado", añadió.



Diego Burneo, gerente del Biess, lamentó la decisión de Passailaigue en una comparecencia en la Asamblea el pasado 17 de octubre del 2020, pues temía que el dinero se mueva de las cuentas y no se pueda recuperar.



Tras esas declaraciones, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, reconoció en la Asamblea que la decisión de Passailaigue fue "arbitraria, inconsulta y precipitada" por lo que se tomó la decisión de desvincularlo.



Según Arregui, el exfuncionario cometió una falta al enviar una comunicación al Biess disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares, pues no estaba en sus competencias hacerlo. "La toma de cualquier decisión sobre ese tema me correspondía a mí, y cualquier decisión debía tomarse luego de un análisis y un informe", precisó.



Luis Cabezas-Klaere, procurador jurídico de las empresas Delcorp y Ecuagran, dijo que desde el pasado 13 de octubre del 2020 están retenidos los recursos de las cuentas del grupo empresarial. "Nunca nos revocaron la medida. Son USD 60 000 que están en las cuentas y no se pueden mover. Son recursos para pagar a los trabajadores de Ecuagran, que sigue funcionando con 70 empleados", indicó.



Cabezas-Klaere añadió que las empresas solicitaron al Biess que revoque la decisión, pero no han recibido respuesta. Otra medida dispuesta por el Biess es la prohibición de enajenar bienes, acotó.