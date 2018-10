Superintendencia de Bancos aborda cobros indebidos y lanza advertencia a entidades financieras

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales han reaccionado en los últimos días a supuestos cobros no autorizados que realizan empresas terceras a través de algunos bancos del país. Esto, a raíz de una denuncia que hizo el periodista Mauricio Ayora, mejor conocido como ‘Caterva’ en TC Televisión.

Ante la polémica, la Superintendencia de Bancos envió un comunicado dirigido a las entidades bancarias. En el documento firmado por el Superintendente Juan Carlos Novoa, se destaca el artículo 152 del Código Orgánico Monetario y Financiero: “las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”.



La entidad estatal puntualizó “a las entidades controladas que el marco legal vigente prohíbe de manera expresa que se realicen cargos por servicios financieros y no financieros que no hayan sido expresa y previamente aceptados por los clientes o usuarios financieros”.



El comunicado divulgado este jueves 11 de octubre de 2018, asegura además que “este tipo de prácticas están tipificadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y, de presentarse, serán sancionadas confonne la Ley”.