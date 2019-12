Superintendencia de Bancos trabaja en nuevos cambios para el Código Monetario

LEA TAMBIÉN

La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, informó que la entidad está trabajando en un nuevo paquete de cambios para el Código Orgánico Monetario y Financiero, luego de que el mes pasado, la Asamblea archivó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que proponía reformas a este cuerpo legal, entre ellos, ajustar la estructura y competencias de la Junta de Política Monetaria y Financiera.

Así lo afirmó Arregui en el marco del Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Educación e Inclusión Financiera, organizado este , lunes 2 de diciembre del 2019, por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en Quito.



"El Código Monetario tiene debilidades, porque no permite la modernización del sector financiero. El Código debe incorporar líneas que permitan trabajar en los canales de pago y nuevas formas de servicios financieros, también debe dar espacio para normar incentivos para el fortalecimiento de la inclusión financiera", manifestó.



Según Arregui, la Superintendencia está trabajando en una propuesta de cambios "más acotada" en relación a la propuesta que envió para el proyecto de Ley archivado.



"La Junta de Política Monetaria acopiará las propuestas que hagan varias entidades que están relacionadas al Código. La Asamblea pidió que sean menos articulados sin que esto perjudique los temas que quieran regular".



Entre los cambios en los que están trabajando, añadió, están articulados que dejan claro los lineamientos de trabajo de la Superitendencia en el ámbito de control y sanción.



Julio José Prado, presidente de Asobanca, dijo que el sector espera que en el primer trimestre del año, el Ejecutivo vuelva a enviar el paquete de reformas para el Código Monetario.



Según Prado, la normativa financiera del país está lejos de los estándares internacionales, y por eso, la banca está limitada para atraer más capitales y salir incluso a competir en el mercado internacional.



El representante de la banca añadió que es urgente que el país alcance un equilibrio en las cuentas fiscales, puesto que la desaceleración económica impacta en el nivel de depósitos en el sistema financiero.



"La aprobación del proyecto de Ley de Simplicidad y Equidad Tributaria es un paso importante para recuperar la confianza de los mercados internacionales", manifestó.



De acuerdo con el último reporte de Asobanca, hasta octubre del 2019, los depósitos crecieron un 6,2% en relación al mismo período del 2018.



En este contexto, Prado dijo que las entidades bancarias han tenido que buscar créditos en el exterior para que liquidez del sector no se afecte y que el nivel de crédito también se mantenga.



En octubre del 2018, la cartera bruta de créditos creció un 13% y en el mismo mes del 2019, creció un 9,5%.



"Necesitamos bajar el riesgo país, que hace que conseguir financiamiento sea más caro para el Gobierno y para el sector privado. En lo que va del año los depósitos no han crecido lo suficiente y lo que ha hecho el sistema financiero es conseguir dinero en el exterior, USD 1 000 millones han llegado en lo que va del 2019 para mantener el nivel de crédito", dijo.



Durante la conferencia, además, se realizó la firma de adhesión de nueve bancos privados a los principios de banca responsable, que son impulsados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.



Los bancos que se comprometieron a cumplir los principios fueron: Banco Bolivariano, Citi, Diners Club, Rumiñahui, Banco Guayaquil, Banco de Machala, Banco Pichincha, Promérica y Solidario.