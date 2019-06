La Supercom terminará de ser desmontada a finales de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

A finales del próximo julio del 2019, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) dejará de existir. Ese es el plazo estipulado en el plan de cierre de la entidad, tras la aprobación de las reformas a Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que eliminó a este organismo punitivo creado por el anterior Gobierno.

Por el momento, las intendencias de Esmeraldas, Guayaquil y Portoviejo ya fueron liquidadas en su totalidad. Aún resta completar este proceso en las intendencias de Riobamba, Cuenca y Loja, así como en la sede matriz de Quito.



De los 292 funcionarios que tenía la Supercom en agosto del 2018, hoy ya quedan solo 84. En la oficina central, la mayoría de puestos de trabajo luce vacía. El movimiento es mínimo. Además, desde el 20 de febrero pasado ya no se efectúa el monitoreo de medios en el sistema Videoma.



El liquidador de la Supercom, Juan Bernard Gambarrotti, explicó que para el cierre del organismo se destinaron USD 480 000. Estos rubros son para cubrir los gastos de sueldos, arriendos y liquidaciones de exfuncionarios.



Gambarrotti explicó que se examina la cantidad de trabajadores de la Supercom con nombramiento serán transferidos a 32 instituciones públicas. Asimismo, todos los bienes muebles e inmuebles pasarán al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Las oficinas en la sede matriz de este organismo, en el norte de Quito, lucen vacías. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



Cuando se aprobaron las reformas a la LOC,se incluyó una transitoria para cerrar los procesos administrativos sancionadores que reposaban en Superintendencia.



Según Gambarrotti, existían 139 causas y de ellas, 88 estaban en juicios de coactiva (cobro). “Estos casos están respaldados por la transitoria, que estipuló que en todas las acciones impuestas que no se haya cancelado total o parcialmente, se extingue la deuda”.



De acuerdo con actos notificados por Contraloría, el monto de las multas condonadas asciende a USD 631 164,25.



Con la LOC también se reformuló el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, que reemplaza al anterior Cordicom.



Galo Cevallos, presidente del nuevo Consejo, afirma que no se trata solo de un cambio de nombre. Asegura que la idea es que “no quede ninguna secuela de ambas entidades”, que conformaron un sistema orientado a la persecución.



Cevallos y el liquidador de la Supercom delinean un plan para traspasar el equipo de monitoreo de medios, en el cual se invirtieron aproximadamente USD 1,6 millones. La razón es que una de las competencias que asumirá el Consejo de Regulación, en aproximadamente un mes y medio, será la del monitoreo de prensa, radio y televisión.



Para que el Consejo formalice la ejecución de sus procesos se requiere de la promulgación del reglamento general de la aplicación de la LOC. Según el titular de la entidad, la normativa se debe emitir a través de un Decreto Ejecutivo.



El Pleno del Consejo de Regulación estará integrado por cinco miembros: un delegado del Ejecutivo (Galo Cevallos), y representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, del Consejo de Participación Ciudadana, de los Consejos Nacionales para la Igualdad y del Consejo de Educación Superior. Por el momento, estas entidades aún no designan a sus representantes.



Según la normativa, ya no integrará el Pleno del Consejo de Regulación ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo. Cevallos explicó que esa entidad ahora asume otro rol, pues se encargará de receptar las denuncias ciudadanas, en casos de vulneración de derechos. “La Defensoría solicitará al Consejo de Regulación el análisis de los contenidos y su evaluación, en función de un informe no vinculante”, dijo.



El monitoreo que arrancará a finales de julio no tendrá una orientación sancionadora, sino que se enfocará en “mejorar los contenidos que difunden los medios”, aseguró Cevallos.



El Consejo de Regulación funcionará en el edificio de la sede matriz de la Supercom, ubicado en el norte de Quito. La decisión se tomó debido a que trasladar el equipo de monitoreo supondría un gasto “muy oneroso”.



Para formalizar el arrendamiento se abrirá un proceso de contratación pública.



Actualmente Carlos Ochoa, extitular de ese organismo, afronta un proceso judicial por haber supuestamente alterado parte de la Ley para sancionar a emisoras de radio.



En la Asamblea, mientras tanto, está pendiente el debate de una propuesta para derogar el artículo cinco que cataloga a la comunicación como un servicio público.



El proyecto fue remitido por el Ejecutivo, en febrero pasado, luego de que se detectara que no se había suprimido del ar­ticulado de la reforma.



Fechas clave



14 de junio 2013



La Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Con eso se creó también la Supercom como un órgano de vigilancia, auditoría, intervención y control para la aplicación de esta norma.



21 de marzo 2018



Carlos Ochoa, entonces titular de este organismo, se convirtió en el primer funcionario en ser censurado y destituido del cargo, por incumplimientos. La decisión la tomó el Pleno, con 119 votos.



21 de mayo 2018



El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea una propuesta de reformas a la Ley de Comunicación. Allí planteó suprimir todo el sistema punitivo de la norma, incluida la Supercom.



18 de dic. 2018



Con 75 votos, la Asamblea Nacional aprobó las reformas. Sin embargo, al terminar el debate omitieron eliminar el artículo 5 que cataloga a la comunicación como un servicio público.



20 febrero 2019



Las reformas fueron publicadas en el Registro Oficial seis días después de que la Asamblea terminara de debatir las observaciones realizadas por la Presidencia de la República.





En contexto

​

El Consejo de Regulación de la Comunicación está a la espera de que el Ejecutivo promulgue el reglamento para la aplicación de las reformas a la Ley de Comunicación, que fueron promulgadas hace cuatro meses en el Registro Oficial.



