Suben a 658 los casos de coronavirus en Florida, donde hay 12 muertos

En coronavirus sumó 95 casos en Florida en las últimas horas hasta llegar a 658 casos confirmados, de los cuales hasta ahora 12 han sido mortales, según el Departamento de Salud estatal.

Los condados de Broward y Miami-Dade, con 151 y 142 casos, respectivamente, son los más afectados por la pandemia, de acuerdo con el informe publicado este martes 17 de marzo de 2020.



El aumento de la capacidad de diagnóstico, con la adquisición de más kits de pruebas por parte del estado, la incorporación de laboratorios privados al análisis de las muestras y la instalación de centros móviles para detección de la enfermedad, han hecho que las cifras de casos confirmados aumenten rápidamente. De los 638 casos, 179 están relacionados con viajes.



Actualmente hay 1 072 personas que son monitoreadas por las autoridades de salud. Se han realizado hasta ahora 8 239 pruebas en Florida, de las cuales faltan por conocerse el resultado de 1 002.



El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció este sábado 21 de marzo de 2020 el cierre de todos los hoteles y otros alojamientos en el condado y prohibió la salida de barcos con fines recreativo.



Solo podrán alojarse en hoteles, moteles y albergues socorristas, desplazados de otros lugares periodistas que se encuentren en Miami-Dade para realizar coberturas y miembros de la tripulación de aviones.



En la ciudad de Miami, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, que está enfermo de coronavirus y aislado en su casa, dijo el viernes 19 de marzo de 2020 por la noche en varias entrevistas con medios que no se descarta tomar medidas más drásticas como la cuarentena obligatoria.



Hasta ahora en el condado de Miami-Dade no hay restricciones de movilidad aunque están cerrados todos los comercios que no sean esenciales. Los restaurantes pueden hacer entregas a domicilio de comida o prepararlas para quien vaya a buscarlas al local.



En los últimos días han surgido voces pidiendo al gobernador del estado, Ron DeSantis, que siga el ejemplo de California, Nueva York y otros estados y obligue a la gente a permanecer en sus casas.

Los casos de coronavirus en EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), rondan los 15 219 (entre confirmados y presuntos) y 201 fallecidos, aunque los cálculos de la Universidad Johns Hopkins apuntan a 19 931 casos confirmados en el país y 275 muertos, 83 de ellos en el estado de Washington, 56 en Nueva York y 24 en California.