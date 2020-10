SUMA y Ecuatoriano Unido iniciaron trámite para la inscripción de sus binomios

LEA TAMBIÉN

Dos binomios presidenciales iniciaron su trámite para inscribir las candidaturas de sus binomios presidenciales. La jornada se realizó de modo presencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este jueves 1 de octubre del 2020.

Los primeros en acudir, en la mañana, fueron Guillermo Celi y Verónica Sevilla, precandidatos para la Presidencia y Vicepresidencia del país, bajo el respaldo del movimiento SUMA. En la tarde, en cambio, acudió la fórmula de Ecuatoriano Unido: Gerson Almeida-Martha Villafuerte.



En el pleno del CNE se han aprobado, hasta el momento, tres binomios presidenciales: Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, por Democracia Sí; Xavier Hervas y María Jijón, por la Izquierda Democrática; y, Guillermo Lasso y Alfredo Barrero, por la coalición Creo-PSC.



Entre tanto, Unión por la Esperanza (Unes) y Unión Ecuatoriana deben subsanar sus fórmulas presidenciales, pues se resolvió que no cumplieron con los requisitos establecidos para concretar las inscripciones.



El pleno del CNE aprobó, con tres votos a favor, el informe recomendó que se niegue la inscripción de la candidatura de Andrés Arauz, por Unes, porque la cédula ingresada para su calificación no corresponde al documento de identidad del aspirante.



También se recomendó reemplazar la candidatura a la Vicepresidencia de Correa, por estar incurso en inhabilitaciones y tener una sentencia condenatoria a ocho años de prisión por cohecho. El expresidente no aceptó presencialmente su precandidatura, como lo establece el reglamento de Democracia Interna.