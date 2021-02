Suicidios en mujeres crecen en Japón por la pandemia

La pandemia del coronavirus está afectando a las mujeres japoneses. Según una publicación del New York Times, mientras el covid-19 se desplazaba por el país, a las mujeres se le agravaron las presiones por la pérdida de empleos, aislamiento urbano y las cargas domésticas.

El reportaje se fundamenta en la historia de Nazuna Hashimoto, una instructora en un gimnasio de Osaka, que, por el confinamiento, se vio sin trabajo. Tampoco podía ver a su novio con alguna frecuencia. Los médicos le diagnosticaron depresión a inicios del 2020, pero el dolor le iba creciendo con el paso de los días y no paraba de llorar. “El mundo en el que vivía ya era bastante pequeño, pero sentí que se achicaba cada vez más”, había dicho.



Intentó suicidarse. Sin embargo, su novio llegó a tiempo para llevarla al hospital.



Es un caso de los que se salvaron. Sin embargo, el año pasado, 6 976 mujeres se quitaron la vida. La cifra es casi un 15% más que en el 2019. Japón, el país con más suicidios en el mundo , pero las cifras han ido cayendo desde hace más de una década en el marco de los esfuerzos del Estado por prevenir los suicidios.



Según el Ministerio de Salud, el año pasado 20 919 personas se quitaron la vida. Se trata de un aumento del 3,7%. En contraste, Japón tuvo algo más de 3 000 muertes por coronavirus. Hay más hombres que se suicidan que mujeres, pero el 2020 se redujo cerca del 4% respecto al 2019.



Según dijo al New York Times Yuki Nishimura, directora de la Asociación Japonesa de Servicios de Salud Mental, “las mujeres soportan la carga de la prevención del virus (…) Las mujeres tienen que cuidar la salud de sus familias, tienen que cuidar la limpieza y pueden ser despreciadas si no lo están haciendo bien”.