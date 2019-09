¿Cómo identificar conductas suicidas?

LEA TAMBIÉN

Aunque pasó hace 10 años, aún recuerda lo doloroso que fue enterarse del suicidio de un alumno de la universidad privada, en donde se desempeñó como director general y director de carrera. "Vivía solo, era un chico de otra provincia. Nadie supo nada de lo que le pasaba", anota Jorge Baeza.

Al decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador le parece impactante y devastador ver estos finales en jóvenes con toda una vida por delante, con sueños. Piensa en los padres, que nunca esperan enterrar a un hijo. Quizá -comenta- se hunden en situaciones que a ojos de adultos no son muy graves. "Acá aún está mal visto pedir ayuda psicológica, la gente considera que se trata de un loco, lo critican por depresivo". Y señala que les pide a sus profesores tratar de estar más pendientes, ser abiertos y darles confianza a los estudiantes, para que puedan buscarlos para hablar, más allá de las clases.



Hoy, 10 de septiembre del 2019 se conmemora el Día Mundial de la prevención del suicidio. Cada 40 segundos, según sus datos, una persona pone fin a sus días. En el planeta es un problema de salud pública. En Ecuador, la tasa de suicidios ha crecido. En el 2010, la tasa era de 8 por cada 100 000 adolescentes. En el 2016 llegó a 10, según el Estudio Situación de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, una mirada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no hay datos más frescos.



En adolescentes, los factores relacionados al riesgo suicida, es decir ideaciones, planes e intentos, surgen de la combinación de hechos como violencia en el hogar, indiferencia o maltrato de los padres, pérdida de un amigo importante, el bullying, un accidente o enfermedad de una persona cercana, entre otros. Esto dice un estudio realizado por las universidades Innsburck de Australia y Católica de Santo Domingo de los Tsáchilas, citado por el Ministerio de Salud.



¿Cuándo el riesgo suicida es más alto? Según esa investigación, cuando los chicos no cuentan con herramientas psicológicas para enfrentar esos hechos y responden con depresión y crisis existencial, es decir dudan del sentido de sus vida.



La prevención, según Salud, debe basarse en trabajar en evitar escenarios de abuso sexual, violencia intrafamiliar y bullying. Pero también en fortalecer la resiliencia en adolescentes y jóvenes, pues no todo sufrimiento puede ser evitado. Por ejemplo, rupturas o decepciones amorosas.



Patricio Arias es psicólogo y especialista en hipnosis. Ha atendido a chicos de 14 hasta 25 años, especialmente, con intentos suicidas. "A su consulta en general llegan a pedido de sus padres". Los trata en una clínica de modificación de la conducta de riesgo, de modo ambulatorio. Y en casos extremos, busca el respaldo de un psiquiatra, para combinar la terapia con medicación.



¿Por qué un adolescente piensa en el suicidio? Arias responde que por una falta de regulación emocional, bajos niveles de tolerancia a la frustración. La crianza, apunta, a veces es sobre protectora o invalidante, con muchas críticas; pasa también que los padres no quieren que sus hijos sufran y para ello han intervenido siempre, pero al crecer, salen del cascarón y se encuentran con un mundo más complejo, que trae burlas, críticas y ellos no saben cómo reaccionar. Y no logran gestionarlo. También es común en muchachos que han tenido muy poca protección en el hogar, que crecen sin ternura, incluso que han sido abusados y sienten un vacío.



Una mamá llegó con su hijo a la consulta de Arias. Le dijo que creía que solo buscaba llamar la atención, aunque repetía que quería suicidarse. Luego de un análisis, el especialista detectó que el chico incluso tenía planificada la forma en que se mataría. "Solo a usted le cuento; estoy esperando un día en que todos salgan de la casa, para abrir la llave del gas y quedarme dormido".



¿Cuáles son las características de jóvenes que podrían ser potenciales suicidas? Personas con desesperanza, dolor psicológico que es más fuerte que el físico, estrés y agitación psicomotora. Ellos, según Arias, sienten que no hay otra salida, la única forma de eliminar el sufrimiento es acabando con su vida.



La familia, dice, puede reconocer algunos síntomas, detectar conductas. Es peligroso, anota, cuando tienen 'modelos' a seguir, un familiar que se mató; cuando hay un suicidio y se replica en los medios de comunicación hay una suerte de 'contagio'. Él recuerda un caso de una chica de 13 años, con una ideación suicida psicótica, que decía que Kurt Cobain le escribía y le pedía que se suicidara como él.



El psicólogo señala que hay varias patologías que están también detrás del suicida, puede ser trastorno bipolar, depresión, entre otras. Todo, empezando por el riesgo suicida, recalca, debe tratarse. Evitar que el paciente esté solo es muy importante para no poner en peligro su vida. Él trabaja, entre otras, con una terapia dialéctica comportamental, basada en validar la conducta, para que no se sienta juzgado. Luego hay que tratar la patología de base.



La organización Samaritans, según cita la BBC, brinda algunas recomendaciones para hablar con un posible suicida. Entre otras, buscar un lugar callado para conversar, asegurarse de que ambos tengan tiempo suficiente, guardar el celular y prestarle toda la atención, mirarla a los ojos, no interrumpirla ni ofrecerle soluciones, buscar asistencia profesional.