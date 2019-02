Comercialización de suero de leche se prohibe hasta septiembre de 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industrias y los representantes de varios gremios de la cadena de producción de la leche firmaron un acuerdo interinstitucional para que a partir de hoy, lunes 25 de febrero del 2019, la venta de suero de leche (lactosuero) no se permita en el país durante un período de seis meses.

En ese tiempo de moratoria, las autoridades de los ministerios se reunirán con los actores de la cadena productora de leche, para elaborar un reglamento sobre cuál será el procedimiento del uso del suero, explicó Yuri Parreño, viceministro de Industrias y Productividad.



El suero de leche se obtiene de la elaboración de los quesos. Una vez que se separa la cuajada, que es lo sólido, queda el producto líquido.Se calcula que de cada diez litros de leche que se usan para producir queso, se recuperan nueve de suero. En alimentos se usa principalmente en la preparación de quesos de suero de leche, como el ricotta; bebidas de lactosuero no fermentadas y/o fermentadas.



La moratoria permite el autoconsumo, explicó Francis Abad, coordinador del Movimiento Fe por la Leche. Además, solo se venderá bajo guías a procesadoras de leche en polvo; estas son: la planta de El Ordeño, en Machachi y el Centro Agrícola de Tulcán, en Carchi.



Abad señaló que tras los diálogos con las autoridades, el sector espera que en la regulación que se presentará en seis meses se incluyan temas como la formalización del productor, diferenciación marcada en percha de los productos que tengan suero, que se respeten los precios de sustentación, que se analice nuevamente los criterios para la semaforización de los productos lácteos y que se trabaje en un programa de fomento para que el consumo de la leche crezca en el país.



Según Parreño, el acuerdo tiene varios ejes clave, entre ellos, fomentar el consumo de leche en el país, trabajar para que el producto se incluya como elemento importante en la compra pública para escuelas públicas y cárceles.



Además, el viceministro señaló que se implementará un plan quesero y un programa para lograr que el suero se use para producir fertilizantes, añadió.



Xavier Lazo, ministro de Agricultura, enfatizó que el Gobierno quiere fomentar también la exportación en el sector lechero. Añadió que el Ministerio trabajará en conjunto con otras entidades en los controles que sean necesarios para que no se permita la comercialización del suero en estos seis meses.



En estas tareas participarán Arcsa y Superintendencia de Control de Poder de Mercado.