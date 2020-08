'Mi sueldo bajó a la mitad, ahora gano solo USD 200 al mes y tengo deudas'

LEA TAMBIÉN

La figura de la reducción "emergente" de jornada laboral contemplada en la Ley Humanitaria empezó a aplicarse desde el 22 de junio del 2020.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, a unos 9 319 trabajadores se les aplicó esta medida que permite al empleador reducir la jornada en hasta un 50%.



En total son 1207 empresas han utilizado la figura, especialmente de las actividades comercial, manufacturero, restaurantes y servicios varios. Esas actividades están entre las más golpeadas por la caída de ventas en la pandemia.



Marco (nombre protegido) es empleado de una firma de Guayaquil que ofrece servicios de mantenimiento y reparación desde hace nueve años. Al padre de familia se le aplicó una reducción de jornada del 50% desde el 25 de junio. Actualmente, vive con un ingreso menor a USD 200.





“Todo comenzó desde la declaratoria de emergencia a mediados de marzo. Ahí nos suspendieron la jornada porque no éramos un sector prioritario. Aún no nos han cancelado los salarios de abril y mayo.



Regresamos a laborar en junio y el 25 de ese mes nos notificaron que nos reducirían la jornada a la mitad y en esa quincena ya recibí solo USD 100. El horario se redujo a cuatro horas de lunes a viernes.



El jefe nos dijo que eso era lo que podía pagarnos porque la situación estaba empeorando.



En julio se complicó todo. De los USD 200 nos empezaron a descontar la aportación al IESS. Eso sumando a que yo pago un quirografario.



Por el bajón en mis ingresos deje de pagar los servicios básicos porque no me alcanza para nada, se me están acumulando las planillas. Asimismo, tengo una deuda de USD 300 por internet y teléfono. Lo que tengo solo me alcanza para pagar parte del arriendo, comida, leche y pañales para mi hijo al que le paso una mensualidad.



Estoy buscando nuevas fuentes de ingreso, pero la situación está complicada. Mi idea es empezar a vender ropa y zapatos. Para hacerlo tengo una base de USD 200.



No se sabe hasta cuando estaré así. Mi temor es que cuando terminen los plazos que dan en todas las empresas de servicios básicos me quieran cobrar y yo no tenga”.