Suecia registra más de 100 muertos por coronavirus en 24 horas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de cien personas contagiadas del nuevo coronavirus murieron en Suecia en 24 horas, según el recuento publicado el martes 7 de abril del 2020 a las 14:00 (12:00 GMT) por la Agencia de Salud sueca.

Este país de 10,3 millones de habitantes, que ha adoptado medidas más flexibles para contener la progresión del virus, registra ahora 7.693 casos de infección y 591 fallecidos, una mortalidad mucho más alta que la que se observa en sus vecinos nórdicos.



Sin embargo, precisa la agencia, de las 114 nuevas muertes contabilizadas el martes, una parte proviene de cifras revisadas estos últimos días.



La semana pasada, Anders Tegnell, epidemiólogo de la Agencia de Salud pública, declaró que si bien Suecia había registrado una curva de contagios relativamente plana hasta ahora, esta comenzaba a acentuarse. Y esto en un momento en el que los servicios de salud cuentan con falta de equipamiento y de personal.



El martes, el epidemiólogo indicó que había constatado una ligera disminución del número de nuevos casos diarios en los últimos días, pero precisa que aún es pronto para decir si la propagación del virus ha alcanzado un punto máximo en el país.



En el reino escandinavo, la población no está confinada como en otros países europeos para frenar la epidemia.



El gobierno pidió a la población “tomar responsabilidades” individuales y a hacer caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



Entre las medidas más estrictas adoptadas hasta ahora figuran la prohibición de las concentraciones de más de 50 personas y las visitas a las residencias de ancianos.



La manera en la que Suecia esta gestionando la crisis sanitaria, menos aguda que en la mayoría de los países europeos, genera críticas tanto a nivel nacional como internacional, pero el gobierno niega su supuesta pasividad.



“No, no estamos haciendo como si no ocurriese nada en Suecia”, se defendió la ministra de Salud, Lena Hallengren, en una reunión con la prensa internacional en Estocolmo.