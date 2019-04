Prensa sueca dice que ese país pide información sobre Ola Bini a Ecuador

LEA TAMBIÉN

La prensa sueca informó este lunes 22 de abril del 2019 que el Gobierno de Suecia, a través de la Cancillería de ese país, llamó al embajador de Ecuador en Estocolmo, Lautaro Pozo, para solicitar una aclaración sobre la detención de Ola Bini.

La reunión tendrá lugar el martes 23 de abril, informó Diana Qudhayb, encargada de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, según una publicación del diario Expressen.



Por parte de la Cancillería ecuatoriana no existe todavía una confirmación al respecto.



El domingo 21 de abril, los padres del experto informático sueco Ola Bini, detenido en Ecuador el 11 de abril como presunto miembro de una "red de espionaje" vinculada al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, habían urgido al Gobierno de Suecia a intervenir en el caso.



En una carta abierta al Ministerio de Exteriores sueco y difundida por la televisión pública "SVT", Dag Gustafsson y Görel Bini Gustafsson, padres de Bini, señalaron a las autoridades ecuatorianas de violar sus propias leyes, reteniendo por ejemplo al informático 17 horas sin notificarle de qué estaba acusado.



A Bini tampoco se le informó de sus derechos en su lengua ni se le mostró ninguna orden de detención, según sus padres.



"Como ciudadanos suecos exigimos que el Gobierno y Exteriores muestren que no aceptan que un ciudadano sueco sea tratado de este modo en otro país", consta en la misiva.



Los progenitores de Bini creen que lo ocurrido excede su caso concreto y que se trata de "cómo queremos que nuestras autoridades protejan los derechos de los ciudadanos suecos en el extranjero".



Suecia no se ha pronunciado de forma oficial sobre Bini, aunque un portavoz de Exteriores aseguró a "SVT" que están en contacto con su familia, han recibido la protesta y siguen de cerca un caso que consideran "serio", refiere la agencia EFE.



Bini, de 36 años, fue arrestado hace dos semanas -el mismo día que Ecuador suspendió el asilo a Assange en su Embajada en Londres- como presunto miembro de una red que se dedicaba a infiltrarse en sitios oficiales y obtener información electrónica, según el Gobierno ecuatoriano.