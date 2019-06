Consejo militar sudanés pide a manifestantes negociar sin condiciones

LEA TAMBIÉN

El jefe del Consejo de Transición Militar que gobierna en Sudán llamó el miércoles 19 de junio de 2019 a los manifestantes a mantener negociaciones “sin condiciones”, tras la degradación de las relaciones entre ambas partes a causa de la sangrienta dispersión de una sentada a principios de junio.

Dirigiéndose a la Alianza para la Libertad y el Cambio (ALC), punta de lanza de la contestación, el general Abdel Fatah al Burhan llamó a “todas las fuerzas políticas” a sentarse alrededor de la mesa de negociaciones para mantener conversaciones “sin condiciones”, durante una alocución transmitida por la televisión pública.



Las negociaciones entre los militares que derrocaron a Omar al Bashir, que gobernó Sudán con mano de hierro durante tres décadas, y los manifestantes quedaron suspendidas el 20 de mayo porque ambas partes querían ponerse al frente de la instancia que guíe la transición.



“Invitamos a nuestros hermanos de todas las fuerzas políticas y de la Alianza para la Libertad y el Cambio: venid a negociar sin condiciones”, declaró el general Burhan. “La situación del país no permite estar sin gobierno. Porque no hubo golpe de Estado, vengan”, continuó.



La tensión aumentó el 3 de junio cuando hombres vestidos de militares dispersaron una sentada ante el cuartel general de los militares en Jartum. Los manifestantes reclamaban a los militares que cedieran el poder a los civiles.



La junta militar lamentó los “errores” cometidos en la disolución de la manifestación, asegurando que no la había ordenado.



Al menos 128 personas murieron en la operación y en la represión de los días siguientes, según médicos cercanos a las protestas. Las autoridades cifraron los muertos en 61.



El 11 de junio, el mediador etíope anunció que el Consejo de Transición Militar y el movimiento de protesta aceptaron volver a sentarse en la mesa de negociaciones, aunque no se fijó fecha.



Antes de la suspensión de las negociaciones, ambas partes se pusieron de acuerdo en abrir un periodo de transición de tres años, para luego proceder a la cesión del poder a una administración civil.