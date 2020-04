¿Cómo planifica Sudamérica el regreso a la 'nueva normalidad'?

LEA TAMBIÉN

Las repercusiones económicas por la pandemia están obligando a pensar en un levantamiento parcial de la cuarentena en América del Sur. Los gobiernos de la región miran mayo como el mes para ello, aunque los criterios varían si en la primera o la segunda es la más pertinente.

También pretenden reabrir algunos rubros de su economía ante el panorama de recesión que afrontarán. Pero la diferencia es fundamental: mientras en Europa afirman que “lo peor ha pasado”, en América Latina siempre se ha dicho que el pico de contagios se dará en mayo e incluso junio. Y aun así, en Europa temen -y pronostican con casi seguridad- un segundo brote del coronavirus.



Como dijo el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, hay que volver a “encender los motores” de la economía. Y Colombia será el primer país de los que han implantado la cuarentena obligatoria en levantarlo desde este lunes 27 de abril.



Así tratará cada país el levantamiento parcial de cada cuarentena y las razones para ello.



Argentina: la cuarentena administrada



Se espera para hoy, 25 de abril, el presidente argentino Alberto Fernández anuncie una prolongación de la cuarentena obligatoria. Ayer se había reunido virtualmente, como lo hace todos los viernes, con los gobernadores de todas las provincias.



Habrá un levantamiento parcial de la cuarentena en provincias donde los casos no han sido mayores, pero se la mantendrá en donde los números crecen o hay alta densidad poblacional. Así, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, se mantendrá tal como hasta ahora hasta una nueva evaluación el 10 de mayo.



El Gobierno también piensa en permitir salidas recreativas para niños y adultos mayores.



Brasil: cada estado a lo suyo



El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue calificado por el diario estadounidense The Washington Post como el mandatario que peor ha manejado la pandemia del coronavirus en el mundo. El Mandatario nunca aprobó una cuarentena a nivel nacional para frenar al virus que deja al país como el que más casos cuenta en la región, aunque su población es mucho mayor que otros países que superan los 10 000 casos como Ecuador, Perú y Chile.



Sin embargo, cada estado ha tomado su propia decisión gracias a la estructura federal del país. Sao Paulo se ha convertido en el estado emblemático de las cuarentenas, por ser el de más contagios y por el enfrentamiento constante del gobernador, Joao Doria, con Bolsonaro, quien no deja de criticar la “histeria” por esta “gripe cualquiera” por el que “van a morir (algunos), lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad”.



Doria anunció que a partir del 11 de mayo se implementará una salida “gradual y segura”. Mayo también es el mes en que muchos países europeos, como España, Italia, Alemania,



"No dejaremos de tener cuarentena después del 10 de mayo. Para eso tenemos el Plan Sao Paulo, que es flexible y está amparado siempre en la ciencia con las curvas epidemiológicas", añadió Doria.



Bolivia: pandemia y elecciones



El gobierno interino de Jeanine Áñez está pasando por presiones políticas por la pandemia que amenaza al sistema de salud, las elecciones y pedidos de más restricciones de parte de los gobiernos locales.



El Gobierno había planificado como el 30 de abril el límite del confinamiento nacional, pero los alcaldes de La Paz y Santa Cruz piden que se prolongue al menos hasta el 10 de mayo. Sin embargo,



Chile: nueva normalidad sin fechas



El viernes, el presidente Sebastián Piñera dio luces sobre lo que llamó “el retorno seguro” a “la nueva normalidad”. No precisó fechas, pero todo indica que será hasta la primera quincena de mayo, en tres fases, para el sector público, las empresas privadas y la educación. Cada uno de estos, también deberán hacerlo por etapas.



Si bien Chile tiene un alto número de casos, el Gobierno afirma que el sistema de salud no está colapsado y que el número de recuperados supera ya al número de contagios.



La cuarentena en Chile era focalizada según los números de contagios. Ni siquiera la capital tuvo una cuarentena generalizada, sino que se la aplicó en algunas comunas (barrios). Lo que sí fue de carácter nacional es el toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00.



Colombia: regreso parcial el lunes



El viernes a la tarde, el gobierno de Iván Duque publicó el decreto 666 que implica la apertura de los sectores de la construcción y la manufactura desde el lunes 27 de abril.



El protocolo también establece la apertura parcial del servicio de transporte. Además, podrán abrir talleres de bicicletas y locales de lotería.



Sin embargo, el Gobierno también decretó la “extensión del aislamiento preventivo obligatorio” desde el lunes hasta el 11 de mayo.



Las empresas de los sectores autorizados deben cumplir con un protocolo que garantice la seguridad sanitaria, estén o no en relación de dependencia.

Paraguay: cronograma casi completo



El 4 de mayo, Paraguay comenzará el proceso de “cuarentena inteligente”, como lo calificó el presidente Mario Abdo Benítez, luego de haber sido uno de los países que tuvo uno de los confinamientos más radicales de la región y que regirá una semana más. Además, es el Gobierno que más claridad ha entregado para el regreso de las actividades.



Desde el 4 de mayo inicia el proceso de cuatro fases, con el regreso de las industrias, fábricas, talleres, construcción, repartidores, servicios de cobranza y prestadores de servicio en local, como peluquerías, servicio doméstico, carpintería o abogados, según el calendario de Salud. Además, se podrá realizar ejercicio físico de forma individual.



Salud presentará un informe de situación sobre esta primera fase el 21 de mayo, para dar comienzo a la segunda el día 25 del mismo mes.



En esta segunda etapa, se permitirá la actividad de tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados, oficinas corporativas, construcción y deportes y eventos culturales sin espectadores.



El informe de esta fase se conocerá el 11 de junio y el 15 de ese mes dará comienzo la tercera parte del cronograma.



Para mediados de junio, podrán abrir las tiendas de más de 800 metros cuadrados y los complejos deportivos, con el informe correspondiente el 2 de julio.



La cuarta fase, todavía sin fecha en el cronograma, dará luz verde a los eventos, la hostelería, la restauración y otros servicios.



Perú: pasando los 40 días



Perú cumplió el viernes 24 de abril los 40 días de cuarentena, y seguirá hasta el 10 de mayo, según anunció el presidente Martín Vizcarra. Casi todas las actividades económicas están paralizadas, incluso el reparto a domicilio de los restaurantes. El Gobierno evalúa liberar este sector afectado por la economía.



Uruguay: la proyección matemática



Uruguay no tuvo una cuarentena obligatoria como en el resto de los países, aunque sí hubo cierres de locales comerciales, bares, servicio público, escuelas.



Sin embargo, la población respondió y el país ya lleva varios días en que los contagios no superan a los de los recuperados. El sistema de salud está aliviado y aún tiene camas libres para los pacientes graves.



“Apelo a la libertad. Creo que el uruguayo es una persona que ama la libertad y que en momentos difíciles de su historia se abraza a ella y la cuida. Tengo que decir con orgullo que por ahora lo ha sabido hacer”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou.



El plan que elabora el Gobierno estará fundamentado por un grupo científico, conformado, según el diario montevideano El País, por el “matemático Fernando Paganini (licenciado en Matemática, ingeniero eléctrico y académico de la Academia de Ciencias de América Latina) y los doctores Rafael Radi (primer científico uruguayo en la Academia de Ciencias de EE.UU. y presidente de la Academia Nacional de Ciencias) y Henry Cohen (presidente de la Academia Nacional de Medicina y galardonado como máster por la Organización Mundial de Gastroenterología en 2019, es decir uno de los mejores del mundo en su disciplina)”.



Venezuela: El misterio



En medio de la crisis económica, la insólita escasez de gasolina ha hecho que los productos agrícolas no lleguen a destino y se pudran. Con un sistema sanitario en problemas por la economía y la falta de agua, el Gobierno decretó 30 días de cuarentena para todo el país desde el 12 de abril. Los únicos sectores exceptuados son la alimentación y la salud.



Sin embargo, el viernes, el presidente Nicolás Maduro permitió una excepción para niños de 14 años que, acompañados por un adulto, puedan salir máximo un kilómetro de sus residencias.