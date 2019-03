Sudamérica lanza Prosur, nuevo bloque regional que excluye a Venezuela

LEA TAMBIÉN

Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay lanzaron este viernes 22 de marzo del 2019 en Santiago Prosur, un nuevo bloque regional que pretende remplazar a Unasur, y del que está excluido Venezuela, en la mira de los gobiernos conservadores que sustentan esta iniciativa.

La declaración final fue firmada por los siete mandatarios que asistieron a la cumbre, más un diplomático de Guyana. Uruguay y Bolivia, que enviaron a representantes a la cita, no la suscribieron.



“Ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur, porque desde hacía más de cinco años los presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos”, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera tras la firma de la declaración -en el palacio presidencial de La Moneda- que da inicio al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).



El organismo será “un lugar de encuentro y de diálogo, abierto a todos los países de América del Sur y sin ideologías”, agregó el Mandatario chileno, impulsor, junto a su homólogo colombiano Iván Duque, del nuevo bloque, que nace bajo el alero de la ola conservadora que ha sacudido a la región y que pretende reemplazar a la agónica Unasur, nacida hace una década en pleno auge de los gobiernos de izquierda.



El nuevo espacio tendrá “una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras”, reza la declaración.



Dentro de los requisitos “esenciales” para participar están la plena vigencia de la democracia, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos, lo que excluye a Venezuela, cuyo gobierno con Nicolás Maduro al frente ha sido declarado ilegítimo por los firmantes.



Uruguay, uno de los pocos países de la región que no reconoció como gobernante encargado de Venezuela a Juan Guaidó, rechazó la creación de este nuevo foro regional, porque a juicio de su presidente, Tabaré Vázquez, en su constitución se “cometen los mismos errores” de Unasur, que nació con “una finalidad ideológica”.



Bolivia, que aboga por mantener Unasur, se ha quedado solo con Surinam, Uruguay y Venezuela. Este foro político nació con 12 miembros.



La jornada terminó con protestas en las cercanías de la sede de gobierno. Unas 500 personas se manifestaron contra la cumbre y en especial la presencia de Bolsonaro en el país, en una concentración que fue dispersada por la Policía con gases lacrimógenos.



Venezuela, presente



La crisis del gobierno de Nicolás Maduro sobrevoló este encuentro de mandatarios, que han declarado ilegítimo su régimen.



“La dictadura de Venezuela se fortalece en la flaqueza de Maduro que no decide en el gobierno, lo dirigen algunos generales, con algunos narcotraficantes; tiene miles de cubanos terroristas que lo apoyan en Venezuela”, dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a periodistas al término de la reunión.



Para muchos analistas, la exclusión de Venezuela es el principal motor de Prosur.



“No veo este foro como un grupo que se dedica a discutir sobre el bienestar de América Latina, lo veo como grupo cuya primera intención es sacar a Maduro del poder”, dijo a la AFP el analista de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.



Pero una eventual intervención militar no está sobre la mesa. “Están divagando, están soñando no hay esa posibilidad, no es posible”, agregó Bolsonaro.



En las horas previas, el presidente colombiano Iván Duque reveló que conversó con mandatarios de la región sobre dar asilo a militares desertores del gobierno de Maduro.



“Es un tema que lo hemos venido conversando con varios países después de los hechos del 23 de febrero”, dijo Duque en una entrevista con Canal 13, sobre el fallido intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela a través de la ciudad de Cúcuta.



“El mensaje más fuerte, es invitarlos (a los militares) a que esa movida que están haciendo en favor de la democracia la hagan en territorio venezolano, y permita generar un 'efecto dominó', donde tengamos un movimiento masivo de las tropas que ya no reconozcan a Maduro”, agregó el mandatario colombiano.



Según Duque, unos 1 200 militares venezolanos desertores fueron recibidos en Colombia.



¿Desaparece Unasur?



Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspendieron el pasado año su participación en Unasur. A ellos se sumó la semana pasada Ecuador, que reclama la devolución del edificio que alberga su secretaría general en Quito.



“Lastimosamente (Unasur) se dedicó a hacer política, hacer ideología y a defender gobiernos que (...) quieren perpetuarse en el poder”, dijo Moreno a periodistas en Santiago.



Analistas barajaban que en Santiago se pondría fin a Unasur. “Probablemente no hay un acuerdo total sobre qué hacer con Unasur y eso es una de las principales dificultades de Prosur que se plantea como una institución que va a suplantar a Unasur cuando todavía Unasur existe”, explica a la AFP la analista de la Universidad de Santiago Pamela Figueroa.