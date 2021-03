Cantón ecuatoriano regresa al semáforo rojo para frenar contagios de covid-19

Desde este 24 de marzo del 2021, las playas del cantón Sucre (Manabí) permanecerán cerradas por 30 días. Es decir, hasta el 22 de abril. Esa es una de las 12 medidas que emitió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, para frenar los contagios por covid-19.

Además, se decidió que el cantón regresará al semáforo rojo durante un mes. La decisión se tomó el 23 de marzo del 2021, tras analizar y debatir el informe de la mesa de salud del COE.



Ahí se expuso que el cantón ya tiene copadas las camas para atender a pacientes con coronavirus en el hospital Miguel Hilario Alcívar, el Centro de Salud C Materno Infantil y Sala de Emergencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Bahía de Caráquez.



Omar Rodríguez, Gerente del Hospital Miguel H. Alcívar, señaló que el incremento de casos se debe al feriado de Carnaval, las elecciones de febrero y las fiestas que se han organizado por las graduaciones de los estudiantes del tercer año de bachillerato en el cantón.



En esa casa de salud se aumentarán espacios para tratar a pacientes contagiados. En el Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia IESS Bahía de Caráquez también se implementarán dos áreas de atención provisional, que serán abastecidas con dos carpas con seis camas, seis colchones y seis biombos.



En los primeros tres meses del 2021 se han registrado 271 pacientes contagiados. De esos, 194 han sido atendidos en el hospital Miguel Hilario Alcívar.



El COE cantonal decidió prohibir los eventos públicos y privados (deportivos, culturales, civiles, militares, religiosos, ferias, novenas, procesiones, velorios, sepelios y cualquier otro tipo de eventos).



Tampoco se podrán realizar juegos deportivos grupales en canchas públicas y privadas. Los restaurantes tendrán un aforo del 30% y no podrán vender bebidas alcohólicas.



El transporte urbano tendrá un aforo del 30% durante 30 días. La Policía Nacional y Municipal realizarán controles en las vías públicas parques y canchas.



El COE también exigió a los líderes y partidos políticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña electoral.



Según el Municipio, desde este 24 de marzo del 2021 se realizarán pruebas rápidas en los mercados y zonas donde se registran más aglomeraciones.



Los cantones de Portoviejo, El Carmen, Santa Ana y Chone también aumentaron las restricciones por un incremento de casos positivos de covid-19.

Hasta este 24 de marzo del 2021 se han registrado 24 155 casos positivos desde que inició la pandemia. De esos, 7 554 corresponden al 2021.