Comienza la carrera por la sucesión de Theresa May en Reino Unido

Los pretendientes a primer ministro de Reino Unido entran este sábado (25 de mayo del 2019) en la carrera por el cargo dispuestos a lidiar con el complicado caso del Brexit, después de que Theresa May anunciara su dimisión.

Matt Hancock, el ministro de Sanidad, anunció el sábado por la mañana su candidatura. “Necesitamos un líder para el futuro, no solo para ahora”, declaró en Twitter.



“Implementaré el Brexit, después avanzaremos hacia el futuro radiante que debemos construir para Reino Unido”, afirmó, acompañando sus declaraciones de la etiqueta #LetsMoveForward (Avancemos).



La dirigente conservadora deja a su sucesor la ardua tarea de implementar la salida de la UE, en un país dividido por la cuestión. El nuevo líder deberá renegociar un acuerdo con Bruselas, después de que los diputados rechazaran el alcanzado por May, o bien optar por una salida sin acuerdo.

La primera ministra británica, Theresa May, hace una declaración para anunciar que dimitirá el próximo 7 de junio, cuando empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido, el viernes (24 de mayo del 2019), en Downing Street, Londres (Reino Unido). Foto: EFE